Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào ngày 26/9, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.V.D (SN 1987, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2024, do mâu thuẫn với vợ nên N.V.D đã nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ 2 con ruột của mình, gồm: cháu N.T.V.A (SN 2015) và cháu N.L.Đ (SN 2020). Cùng với đó, người bố này còn ngăn cấm các con không được đến trường học.

Thông tin 2 cháu nhỏ bị bố đẻ hành hạ được đăng tải lên mạng xã hộ.

Căn cứ vào đơn trình báo, lời khai của bị hại, lời khai của đối tượng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được..., ngày 26/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định hành vi của anh N.V.D có dấu hiệu phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự. Theo đó, đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh tố cáo các cháu nhỏ ở xã Vũ Thư bị người bố đẻ bạo hành . Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Vũ Thư phối hợp chính quyền địa phương xác minh.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, các cháu đang ở cùng ông bà và bác ruột; sức khỏe bình thường không có thương tích và hình ản. Trong khi đó, video lan truyền trên mạng là sự việc xảy ra từ năm 2024.

Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo: Khi phát hiện các sự việc như trên, đề nghị người dân trình báo ngay với cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm trước pháp luật. Bên cạnh đó, các ban, các ngành, đoàn thể cần có sự quan tâm, bảo vệ những người yếu thế để tránh bị các hành vi bạo hành, gây mất an ninh trật tự khu dân cư và tổn hại đến sức khỏe, tâm lý đối với trẻ em.