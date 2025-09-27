Mới nhất
Dùng dao đâm chết vợ và người khác trong đêm vì tình ái

Thứ bảy, 07:35 27/09/2025 | Xã hội
Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Vũ Phương Nhung là đối tượng đâm tử vong vợ cùng hai người khác vào tối 26/9.

Thông tin từ trang facebook Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, k hoảng 20 giờ 10 phút ngày 26/9/2025 tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn tình ái , Vũ Phương Nhung (Sinh năm 1987, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn Nghĩa (Sinh năm 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Yến (Sinh năm 1995, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) là vợ của Nhung.

Dùng dao đâm chết vợ và người khác trong đêm vì tình ái - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Hậu quả anh Nghĩa, chị Yến chết tại hiện trường. Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe mô tô Honda Wave màu xanh, Biển kiểm soát: 19K1-179.01 đi xuống chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đạt (Sinh năm 1985, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đạt. Hậu quả anh Đạt tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Dùng dao đâm chết vợ và người khác trong đêm vì tình ái - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp lấy lời khai Vũ Phương Nhung. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình. Đồng thời khẩn trương chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng. Trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trọng án nêu trên.

Ngay trong đêm 26/9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp lấy lời khai Vũ Phương Nhung và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.Sơn
Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Xã hội - 19 phút trước

Lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

Xã hội - 23 phút trước

Cuối tháng 10/2025 là thời hạn cuối giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi bản Mồng 5.550 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn còn 38 hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng lòng hồ. Do đó, từ nay đến thời điểm trên, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Nghệ An sẽ còn rất nhiều việc phải làm...

Bão số 10 giật cấp 14, gây mưa lớn, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó từ sớm, từ xa

Bão số 10 giật cấp 14, gây mưa lớn, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó từ sớm, từ xa

Xã hội - 28 phút trước

Bão số 10 có tốc độ di chuyển nhanh bất thường, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.

Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớn

Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớn

Xã hội - 29 phút trước

Để ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh chủ động xả tràn, hạ thấp mực nước.

Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để phòng chống bão

Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để phòng chống bão

Xã hội - 31 phút trước

Để ứng phó với bão số 10, Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết, đồng thời tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ nhằm chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền trợ cấp được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động bị mất việc làm đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó. Từ 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định thế nào?

Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to

Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

14 người nhập viện sau khi khi ăn bánh mì ở Huế

14 người nhập viện sau khi khi ăn bánh mì ở Huế

Xã hội - 2 giờ trước

Sau khi ăn bánh mì, 14 người ở xã Phú Vang (TP Huế) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiện 9 người sức khỏe ổn định, được xuất viện.

Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồng

Bố đánh, cấm 2 con đi học vì mâu thuẫn vợ chồng

Xã hội - 2 giờ trước

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3-11/2024, do mâu thuẫn với vợ nên N.V.D nhiều lần đánh đập, hành hạ 2 con ruột, ngăn cấm các con đến trường học.

Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợ

Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn tiết lộ vận mệnh, phúc phần của mỗi người.

Tòa soạn Quảng cáo
Top