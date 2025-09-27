Dùng dao đâm chết vợ và người khác trong đêm vì tình ái
Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Vũ Phương Nhung là đối tượng đâm tử vong vợ cùng hai người khác vào tối 26/9.
Thông tin từ trang facebook Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, k hoảng 20 giờ 10 phút ngày 26/9/2025 tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn tình ái , Vũ Phương Nhung (Sinh năm 1987, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn Nghĩa (Sinh năm 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Yến (Sinh năm 1995, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) là vợ của Nhung.
Hậu quả anh Nghĩa, chị Yến chết tại hiện trường. Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe mô tô Honda Wave màu xanh, Biển kiểm soát: 19K1-179.01 đi xuống chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đạt (Sinh năm 1985, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đạt. Hậu quả anh Đạt tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình. Đồng thời khẩn trương chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng. Trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trọng án nêu trên.
Ngay trong đêm 26/9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp lấy lời khai Vũ Phương Nhung và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.
Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.
