Hà Nội giải quyết được 17 điểm ùn tắc trong quý I

Giảm 33% điểm ùn tắc

Ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên lĩnh vực điều chỉnh tổ chức giao thông, Sở Xây dựng đã thực hiện điều chỉnh tại 89 vị trí, ban hành 36 Thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường, nút giao.

“Các phương án được phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và UBND các xã, phường để thực hiện. Sau đó tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả, kịp thời phát hiện và khắc phục bất cập; triển khai cho các tuyến đường, nút giao thông khác trên địa bàn thành phố” - ông Phong thông tin.

Trong quý I/2026 TP Hà Nội đã xử lý được 17 điểm ùn tắc giao thông

Đặc biệt, để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực cửa ngõ, trong quý I, Sở Xây dựng đã triển khai hai dự án hạ tầng khẩn cấp, như dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi; dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Qua theo dõi, các dự án khẩn cấp đã cơ bản giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao trọng điểm như Giải Phóng - Ngọc Hồi, Ngọc Hồi - Ngõ 15 Ngọc Hồi, Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt…

Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông được lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tiếp tục tăng cường thực hiện. Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì tuần tra, kiểm tra cầu đường, đèn tín hiệu, đường ngang giao cắt đường sắt, đường thủy nội địa. Hư hỏng được sửa chữa kịp thời; biển báo, rào chắn, hệ thống đèn tín hiệu trên các tuyến Vành đai, cao tốc và phố chính được bổ sung, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong các dịp lễ, Tết.

Công tác quản lý vận tải tiếp tục được chú trọng; Sở Xây dựng đã ban hành hàng loạt quyết định phê duyệt chỉ tiêu vận hành; điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối cho hàng chục tuyến xe buýt, trong đó có các tuyến số 118, 146, E08, 108, 60, 125, 126, 116, 66, 67, 115, 05, 15, 17…; phê duyệt phương án vận hành, thiết kế kỹ thuật và danh sách phương tiện đấu thầu.

Nhờ vậy Công tác xử lý các điểm ùn tắc giao thông, giảm ùn tắc và giảm TNGT đạt kết quả rõ nét.

Phân luồng xe đi 6 hướng để giảm ùn tắc dịp 30/4 - 1/5

Trong quý II và các tháng tiếp theo, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo giao thông, chống ùn tắc và giảm TNGT.

Nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, một trong 17 điểm ùn tắc được liên ngành xử lý trong quý I/2026

Trong đó nhiệm vụ trọng tâm trong đầu quý II là đưa ra kế hoạch và triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cao điểm du lịch hè năm 2026. Để thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, công an các xã phường (Công an thành phố) và lực lượng Kiểm tra giao thông (Sở Xây dựng) được yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm, trong đó tập trung vào các lỗi vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, xe quá khổ quá tải, xe tự chế…

Với công tác phân luồng, tổ chức giao thông, Sở Xây dựng đã đưa ra phương án hướng dẫn, điều tiết xe ra vào trung tâm nội đô thành phố theo 6 hướng chính để giảm ùn tắc tại các khu vực cửa ngõ, các trục hướng tâm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

6 hướng này bao gồm: Từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa,...); Từ Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên,...) và ngược lại; Từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang,…) và ngược lại; Từ Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên,...) và ngược lại; Từ Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng…) và ngược lại.

Tiếp đó, lâu dài, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an Thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ giải pháp giảm ùn tắc giao thông, kết hợp giải pháp trước mắt và lâu dài.

Duy trì 04 Tổ giúp việc và 01 Tổ công tác liên ngành thường xuyên rà soát, xử lý bất cập tổ chức giao thông; ưu tiên kinh phí xử lý điểm hay xảy ra tai nạn, điểm tiềm ẩn tai nạn; Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng hạ tầng, không để tai nạn do hạ tầng xuống cấp; bảo đảm an toàn giao thông khu vực cổng trường học.