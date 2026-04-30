Thông tin ai cũng muốn biết: Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026

NLĐO đưa tin, tại họp báo quý I/2026 do Bộ Nội vụ tổ chức, ông Nguyễn Duy Cường (Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ cho biết: Thực hiện phân công của Chính phủ và căn cứ Kết luận số 83, Kết luận số 206 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, Bộ đề xuất dự kiến từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng.

"Việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp" - Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nói.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định để báo cáo, trình Chính phủ xem xét, ban hành, bảo đảm kịp thời điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.

Từ 1/7/2026, mức lương công chức và viên chức cao nhất là bao nhiêu?

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, tăng mức lương cơ sở lên 8% là 2,53 triệu đồng/tháng. Nếu không có gì thay đổi thì theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn tính theo công thức:

Lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Do đó, dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tính theo lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng và hệ số lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Bảng lương bao gồm:

- Bảng lương 01: Bảng lương chuyên gia cao cấp.

- Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).

- Bảng lương 03: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Bảng lương 04: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Bảng lương 05: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Bảng lương 06: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

- Bảng lương 07: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

1. Bảng lương Chuyên gia cao cấp

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 8,8 22.264.000 Bậc 2 9,4 23.782.000 Bậc 3 10,0 25.300.000

2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

- Công chức loại A3 (nhóm A3.1)

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 6,2 15.668.000 Bậc 2 6,56 16.596.800 Bậc 3 6,92 17.507.600 Bậc 4 7,28 18.418.400 Bậc 5 7,64 19.329.200 Bậc 6 8,0 20.240.000

- Công chức loại A3 nhóm A3.2

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 5,75 14.547.500 Bậc 2 6,11 15.458.300 Bậc 3 6,47 16.369.100 Bậc 4 6,83 17.279.900 Bậc 5 7,19 18.190.700 Bậc 6 7,55 19.101.500

- Công chức loại A2 nhóm A2.1

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 4,4 11.132.000 Bậc 2 4,74 11.992.200 Bậc 3 5,08 12.852.400 Bậc 4 5,42 13.712.600 Bậc 5 5,76 14.572.800 Bậc 6 6,1 15.433.000 Bậc 7 6,44 16.293.200 Bậc 8 6,78 17.153.400

- Công chức loại A2 nhóm A2.2

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 4,0 10.120.000 Bậc 2 4,34 10.980.200 Bậc 3 4,68 11.840.400 Bậc 4 5,02 12.700.600 Bậc 5 5,36 13.560.800 Bậc 6 5,7 14.421.000 Bậc 7 6,04 15.281.200 Bậc 8 6,38 16.141.400

- Công chức loại A1

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 2,34 5.920.200 Bậc 2 2,67 6.755.100 Bậc 3 3,0 7.590.000 Bậc 4 3,33 8.424.900 Bậc 5 3,66 9.259.800 Bậc 6 3,99 10.094.700 Bậc 7 4,32 10.929.600 Bậc 8 4,65 11.764.500 Bậc 9 4,98 12.599.400

- Công chức loại A0

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 2,1 5.313.000 Bậc 2 2,41 6.097.300 Bậc 3 2,72 6.881.000 Bậc 4 3,03 7.665.900 Bậc 5 3,34 8.450.020 Bậc 6 3,65 9.234.500 Bậc 7 3,96 10.018.800 Bậc 8 4,27 10.803.100 Bậc 9 4,58 11.587.400 Bậc 10 4,89 12.371.700

- Công chức loại B

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,86 4.705.800 Bậc 2 2,06 5.211.800 Bậc 3 2,26 5.717.800 Bậc 4 2,46 6.223.800 Bậc 5 2,66 6.729.800 Bậc 6 2,86 7.235.800 Bậc 7 3,06 7.741.800 Bậc 8 3,26 8.247.800 Bậc 9 3,46 8.753.800 Bậc 10 3,66 9.259.800 Bậc 11 3,86 9.765.800 Bậc 12 4,06 10.271.800

- Công chức loại C - nhóm C1

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,65 4.174.500 Bậc 2 1,83 4.629.900 Bậc 3 2,01 5.085.300 Bậc 4 2,19 5.540.700 Bậc 5 2,37 5.996.100 Bậc 6 2,55 6.451.500 Bậc 7 2,73 6.906.900 Bậc 8 2,91 7.362.300 Bậc 9 3,09 7.817.700 Bậc 10 3,27 8.273.100 Bậc 11 3,45 8.728.500 Bậc 12 3,63 9.183.900

- Công chức loại C - nhóm C2

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,5 3.795.000 Bậc 2 1,68 4.250.400 Bậc 3 1,86 4.705.800 Bậc 4 2,04 5.161.200 Bậc 5 2,22 5.616.600 Bậc 6 2,4 6.072.000 Bậc 7 2,58 6.527.400 Bậc 8 2,76 6.982.800 Bậc 9 2,94 7.438.200 Bậc 10 3,12 7.893.600 Bậc 11 3,3 8.349.000 Bậc 12 3,48 8.804.400

- Công chức loại C - nhóm C3

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,35 3.415.500 Bậc 2 1,53 3.870.900 Bậc 3 1,71 4.326.300 Bậc 4 1,89 4.781.700 Bậc 5 2,07 5.237.100 Bậc 6 2,25 5.692.500 Bậc 7 2,43 6.147.900 Bậc 8 2,61 6.603.300 Bậc 9 2,79 7.050.888 Bậc 10 2,97 7.058.700 Bậc 11 3,15 7.969.500 Bậc 12 3,33 8.424.900

3. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp

- Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 6,2 15.668.000 Bậc 2 6,56 16.596.800 Bậc 3 6,92 17.507.600 Bậc 4 7,28 18.418.400 Bậc 5 7,64 19.329.200 Bậc 6 8,0 20.240.00

- Viên chức loại A3 nhóm A3.2

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 5,75 14.547.500 Bậc 2 6,11 15.458.300 Bậc 3 6,47 16.369.100 Bậc 4 6,83 17.279.900 Bậc 5 7,19 18.190.700 Bậc 6 7,55 19.101.500

- Viên chức loại A2 nhóm A2.1

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 4,4 11.132.000 Bậc 2 4,74 11.992.200 Bậc 3 5,08 12.852.400 Bậc 4 5,42 13.712.600 Bậc 5 5,76 14.572.800 Bậc 6 6,1 15.433.000 Bậc 7 6,44 16.293.200 Bậc 8 6,78 17.153.400

- Viên chức loại A2 nhóm A2.2

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 4,0 10.120.000 Bậc 2 4,34 10.980.200 Bậc 3 4,68 11.840.400 Bậc 4 5,02 12.700.600 Bậc 5 5,36 13.560.800 Bậc 6 5,7 14.421.000 Bậc 7 6,04 15.281.200 Bậc 8 6,38 16.141.400

- Viên chức loại A1

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 2,34 5.920.200 Bậc 2 2,67 6.755.100 Bậc 3 3,0 7.590.000 Bậc 4 3,33 8.424.900 Bậc 5 3,66 9.259.800 Bậc 6 3,99 10.094.700 Bậc 7 4,32 10.929.600 Bậc 8 4,65 11.764.500 Bậc 9 4,98 12.599.400

- Viên chức loại B

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,86 4.705.800 Bậc 2 2,06 5.211.800 Bậc 3 2,26 5.717.800 Bậc 4 2,46 6.223.800 Bậc 5 2,66 6.729.800 Bậc 6 2,86 7.235.800 Bậc 7 3,06 7.741.800 Bậc 8 3,26 8.247.800 Bậc 9 3,46 8.753.800 Bậc 10 3,66 9.259.800 Bậc 11 3,86 9.765.800 Bậc 12 4,06 10.271.800

- Viên chức loại C - nhóm C1

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,65 4.174.500 Bậc 2 1,83 4.629.900 Bậc 3 2,01 5.085.300 Bậc 4 2,19 5.540.700 Bậc 5 2,37 5.996.100 Bậc 6 2,55 6.451.500 Bậc 7 2,73 6.906.900 Bậc 8 2,91 7.362.300 Bậc 9 3,09 7.817.700 Bậc 10 3,27 8.273.100 Bậc 11 3,45 8.728.500 Bậc 12 3,63 9.183.900

- Viên chức loại C - nhóm C2

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 2,0 5.060.000 Bậc 2 2,18 5.515.400 Bậc 3 2,36 5.970.800 Bậc 4 2,54 6.426.200 Bậc 5 2,72 6.881.600 Bậc 6 2,9 7.337.000 Bậc 7 3,08 7.792.400 Bậc 8 3,26 8.247.800 Bậc 9 3,44 8.703.200 Bậc 10 3,62 9.158.600 Bậc 11 3,8 9.614.000 Bậc 12 3,98 10.069.400

- Viên chức loại C - nhóm C3

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,5 3.795.000 Bậc 2 1,68 4.250.400 Bậc 3 1,86 4.705.800 Bậc 4 2,04 5.161.200 Bậc 5 2,22 5.616.600 Bậc 6 2,4 6.072.000 Bậc 7 2,58 6.527.400 Bậc 8 2,76 6.982.800 Bậc 9 2,94 7.438.200 Bậc 10 3,12 7.893.600 Bậc 11 3,3 8.349.000 Bậc 12 3,48 8.804.400

4. Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước

- Lái xe cơ quan, kỹ thuật viên đánh máy:

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 2,05 5.186.500 Bậc 2 2,23 5.641.900 Bậc 3 2,41 6.097.300 Bậc 4 2,59 6.552.700 Bậc 5 2,77 7.008.100 Bậc 6 2,95 7.463.500 Bậc 7 3,13 7.918.900 Bậc 8 3,31 8.374.300 Bậc 9 3,49 8.829.700 Bậc 10 3,67 9.285.100 Bậc 11 3,85 9.740.500 Bậc 12 4,03 10.195.900

- Nhân viên kỹ thuật:

Bậc Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,65 4.174.500 Bậc 2 1,83 4.629.900 Bậc 3 2,01 5.085.300 Bậc 4 2,19 5.540.700 Bậc 5 2,37 5.996.100 Bậc 6 2,55 6.451.500 Bậc 7 2,73 6.906.900 Bậc 8 2,91 7.362.300 Bậc 9 3,09 7.817.700 Bậc 10 3,27 8.273.100 Bậc 11 3,45 8.728.500 Bậc 12 3,63 9.183.900

- Nhân viên đánh máy, nhân viên bảo vệ:

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,5 3.795.000 Bậc 2 1,68 4.250.400 Bậc 3 1,86 4.705.800 Bậc 4 2,04 5.161.200 Bậc 5 2,22 5.616.600 Bậc 6 2,4 6.072.000 Bậc 7 2,58 6.527.400 Bậc 8 2,76 6.982.800 Bậc 9 2,94 7.438.200 Bậc 10 3,12 7.893.600 Bậc 11 3,3 8.349.000 Bậc 12 3,48 8.804.400

- Nhân viên văn thư:

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,35 3.415.500 Bậc 2 1,53 3.870.900 Bậc 3 1,71 4.326.300 Bậc 4 1,89 4.781.700 Bậc 5 2,07 5.237.100 Bậc 6 2,25 5.692.500 Bậc 7 2,43 6.147.900 Bậc 8 2,61 6.603.300 Bậc 9 2,79 7.058.700 Bậc 10 2,97 7.514.100 Bậc 11 3,15 7.969.500 Bậc 12 3,33 8.424.900

- Nhân viên phục vụ:

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,00 2.530.000 Bậc 2 1,18 2.985.400 Bậc 3 1,36 3.440.800 Bậc 4 1,54 3.896.200 Bậc 5 1,72 4.351.600 Bậc 6 1,90 4.807.000 Bậc 7 2,08 5.262.400 Bậc 8 2,26 5.717.800 Bậc 9 2,44 6.173.200 Bậc 10 2,62 6.628.600 Bậc 11 2,80 7.084.000 Bậc 12 2,98 7.539.400

5. Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

- Bí thư đảng ủy:

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 2,35 5.945.500 Bậc 2 2,85 7.210.500

- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 2,15 5.439.500 Bậc 2 2,65 6.704.500

- Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,95 4.933.500 Bậc 2 2,45 6.198.500

- Trưởng các đoàn thể; Ủy viên Ủy ban nhân dân

Bậc lương Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) Bậc 1 1,75 4.427.500 Bậc 2 2,25 5.692.500

6. Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân

STT Cấp bậc quân hàm Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) 1 Đại tướng 10,4 26.312.000 2 Thượng tướng 9,8 24.794.000 3 Trung tướng 9,2 23.276.000 4 Thiếu tướng 8,6 21.758.000 5 Đại tá 8 20.240.000 6 Thượng tá 7,3 18.469.000 7 Trung tá 6,6 16.698.000 8 Thiếu tá 6 15.180.000 9 Đại úy 5,4 13.662.000 10 Thượng úy 5 12.650.000 11 Trung úy 4,6 11.638.000 12 Thiếu úy 4,2 10.626.000 13 Thượng sĩ 3,8 9.614.000 14 Trung sĩ 3,5 8.855.000 15 Hạ sĩ 3,2 8.096.000

7. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân:

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp:

Nhóm 1:

Hệ số lương Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,20 8.096.000 3,45 8.728.500 3,70 9.361.000 3,95 9.993.500 4,20 10.626.000 4,45 11.258.500 4,70 11.891.000 4,95 12.523.500 5,20 13.156.000 5,45 13.788.500

Nhóm 2:

Hệ số lương Mức lương (triệu đồng/tháng) 2,95 7.463.500 3,20 8.096.000 3,45 8.728.500 3,70 9.361.000 3,95 9.993.500 4,20 10.626.000 4,45 11.258.500 4,70 11.891.000 4,95 12.523.500 5,20 13.156.000

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp:

Nhóm 1:

Hệ số lương Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,50 8.855.000 3,80 9.614.000 4,10 10.373.000 4,40 11.132.000 4,70 11.891.000 5,00 12.650.000 5,30 13.409.000 5,60 14.168.000 5,90 14.927.000 6,20 15.686.000

Nhóm 2:

Hệ số lương Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,20 8.096.000 3,50 8.855.000 3,80 9.614.000 4,10 10.373.000 4,40 11.132.000 4,70 11.891.000 5,00 12.650.000 5,30 13.409.000 5,60 14.168.000 5,90 14.927.000

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp:

Nhóm 1:

Hệ số lương Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,85 9.740.500 4,20 10.626.000 4,55 11.511.500 4,90 12.397.000 5,25 13.282.500 5,60 14.168.000 5,95 15.053.500 6,30 15.939.000 6,65 16.824.500 7,00 17.710.000 7,35 18.595.500 7,70 19.481.000

Nhóm 2:

Hệ số lương Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,65 9.234.500 4,00 10.120.000 4,35 11.005.500 4,70 11.891.000 5,05 12.776.500 5,40 13.662.000 5,75 14.547.500 6,10 15.433.000 6,45 16.318.500 6,80 17.204.000 7,15 18.089.500 7,50 18.975.000

- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân:

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:

Nhóm 1:

Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,85 9.740.500 4,20 10.626.000 4,55 11.511.500 4,90 12.397.000 5,25 13.282.500 5,60 14.168.000 5,95 15.053.500 6,30 15.939.000 6,65 16.824.500 7,00 17.710.000 7,35 18.595.500 7,70 19.481.000

Nhóm 2:

Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,65 9.234.500 4,00 10.120.000 4,35 11.005.500 4,70 11.891.000 5,05 12.776.500 5,40 13.662.000 5,75 14.547.500 6,10 15.433.000 6,45 16.318.500 6,80 17.204.000 7,15 18.089.500 7,50 18.975.000

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:

Nhóm 1:

Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,65 9.234.500 4,00 10.120.000 4,35 11.005.500 4,70 11.891.000 5,05 12.776.500 5,40 13.662.000 5,75 14.547.500 6,10 15.433.000 6,45 16.318.500 6,80 17.204.000

Nhóm 2:

Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,20 8.096.000 3,50 8.855.000 3,80 9.614.000 4,10 10.373.000 4,40 11.132.000 4,70 11.891.000 5,00 12.650.000 5,30 13.409.000 5,60 14.168.000 5,90 14.927.000

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:

Nhóm 1:

Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) 3,20 8.096.000 3,45 8.728.500 3,70 9.361.000 3,95 9.993.500 4,20 10.626.000 4,45 11.258.500 4,70 11.891.000 4,95 12.523.500 5,20 13.156.000 5,45 13.788.500

Nhóm 2:

Hệ số Mức lương (triệu đồng/tháng) 2,95 7.463.500 3,20 8.096.000 3,45 8.728.500 3,70 9.361.000 3,95 9.993.500 4,20 10.626.000 4,45 11.258.500 4,70 11.891.000 4,95 12.523.500 5,20 13.156.000

Lưu ý: Bảng lương cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, tăng lương...

