Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn
GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Tham dự buổi lễ bế mạc Hội chợ còn có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia; Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Sau 12 ngày diễn ra sôi nổi, ngày 13/2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 khép lại với nhiều kết quả tích cực.
Không chỉ là điểm mua sắm đầu năm, sự kiện dần định vị là không gian xúc tiến thương mại tổng hợp, nơi doanh nghiệp, địa phương và hệ thống phân phối trực tiếp kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Thành công của Hội chợ Mùa Xuân: Lời khẳng định cho sức mạnh nội sinh quốc gia
Tại buổi lễ bế mạc, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc đầy trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân - những người đã góp sức làm nên thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Hội chợ là "bản giao hưởng khai sắc xuân" đầy khí thế, là "hạt giống ươm mầm thịnh vượng" mà chúng ta đã cùng nhau gieo xuống với nhiều niềm tin và hy vọng tốt lành trong những ngày đầu tiên của năm mới, trong kỷ nguyên mới;
Thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ thể hiện bằng những kết quả tích cực về mặt kinh tế – thương mại, mà còn lan tỏa sâu rộng cả về bình diện văn hóa - xã hội. Đây là minh chứng sinh động và là lời khẳng định cho sức mạnh nội sinh quốc gia, sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, tự lực, tự cường của toàn dân tộc".
Một là, khẳng định Hội chợ chính là một kênh kích cầu tiêu dùng nội địa hiệu quả - một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Là nhịp cầu nối năng động giữa thương mại trong nước và quốc tế.
Là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, khát vọng "vươn tầm" và độ "phủ sóng" của hàng hóa, thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu với những ấn tượng sâu sắc, phản hồi tích cực, sự đánh giá cao và nhiều cơ hội xuất khẩu mới đến từ các đối tác.
Hai là, khẳng định sức sống mãnh liệt của tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Thành công của Hội chợ đã khẳng định sự tin tưởng đón nhận, sự tự hào và ưu tiên tuyệt đối của người tiêu dùng trong nước, cũng như quốc tế đối với những sản phẩm quốc gia có chất lượng vượt trội, mẫu mã hiện đại và hàm lượng trí tuệ cao.
Ba là, khẳng định đây là không chỉ là không gian gặp gỡ giữa nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm, hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ, gắn kết nhân dân bằng sợi dây "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" bền chặt; "điểm hẹn" giao lưu văn hóa lý tưởng - nơi níu giữ từng bước chân du xuân, những nụ cười hân hoan, rạng rỡ và niềm hi vọng về một năm mới khởi sắc, thịnh vượng của du khách tham quan, mua sắm.
Bốn là, khẳng định thương hiệu riêng của Hội chợ mùa Xuân với những giá trị đặc sắc: (i) Là nơi hội tụ "tinh hoa" hàng hóa, sản vật vùng miền Việt Nam "đẳng cấp về chất lượng – hiện đại trong mẫu mã – đậm đà trong bản sắc văn hóa".
Đặc biệt, tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và giá trị hướng về cộng đồng"; Là nhịp cầu giao thoa văn hóa truyền thống với tư duy kinh tế hiện đại; Là không gian chiến lược gắn kết trực tiếp doanh nghiệp với người tiêu dùng, giữa đối tác trong nước và nước ngoài, tạo lập hệ sinh thái giao thương bền vững, xanh, hiện đại.
Năm là, khẳng định tâm thế tự tin của Việt Nam trong việc tiến tới tổ chức các Hội chợ thương mại mang tầm khu vực và quốc tế. Sự hiện diện của các đoàn doanh nghiệp quốc tế tại đây cho thấy thị trường Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn, an toàn, đầy tiềm năng và triển vọng của các nhà đầu tư, sẵn sàng đón đầu những dòng vốn chất lượng cao, các xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững…
Sáu là, đây là thành quả đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần "Đảng lãnh đạo – Nhà nước kiến tạo – Công tư đồng hành – Doanh nghiệp tiên phong - Đất nước phát triển - Nhân dân hạnh phúc".
Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn
Theo Ban Tổ chức, hội chợ đã thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, mua sắm.
Ngoài người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận, sự kiện còn đón nhiều đoàn khách quốc tế đến từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… tìm hiểu sản phẩm và cơ hội đầu tư, phân phối.
Sức mua ổn định giúp nhiều doanh nghiệp đạt doanh thu từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Khoảng 75% đơn vị tham gia ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong các ngày cao điểm cuối tuần. Một số địa phương như Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai phải bổ sung hàng hóa do lượng tiêu thụ vượt dự kiến.
Đáng chú ý, hội chợ năm nay ghi nhận xu hướng chuyển dịch từ bán lẻ thuần túy sang kết nối giao thương thực chất.
Nhiều doanh nghiệp cho biết đã tiếp cận được hệ thống phân phối, nhà mua hàng lớn, mở ra triển vọng hợp tác dài hạn sau sự kiện.
Việc tham gia môi trường cạnh tranh trực diện cũng giúp doanh nghiệp nhìn rõ vị thế của mình, từ đó điều chỉnh chiến lược sản xuất, nâng cao chất lượng và mẫu mã.
Song song với hoạt động thương mại, chuỗi chương trình văn hóa – nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, trải nghiệm Tết đã tạo điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân, kéo dài thời gian tham quan và gia tăng cơ hội quảng bá sản phẩm.
Hàng hóa vì thế không chỉ được nhìn nhận ở giá trị sử dụng mà còn gắn với câu chuyện vùng miền và bản sắc văn hóa.
Từ thực tiễn tổ chức, Hội chợ Mùa Xuân đang từng bước khẳng định vai trò là điểm nhấn trong hệ thống xúc tiến thương mại quốc gia.
Việc kết hợp bán hàng, kết nối cung cầu và quảng bá văn hóa đã tạo nên mô hình đa chức năng, phù hợp với xu hướng phát triển thị trường hiện đại.
Khép lại kỳ hội chợ đầu tiên trong năm, sự kiện không chỉ để lại những con số ấn tượng mà còn cho thấy, khi được tổ chức bài bản, hoạt động xúc tiến thương mại có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong nước.
