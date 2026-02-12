Siêu thị khuyến mại dồn dập dịp cận Tết, thị trường bán lẻ sôi động trở lại, người tiêu dùng yên tâm sắm Tết
GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cao điểm khi các siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi quy mô lớn. Từ thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống đến đồ gia dụng, thời trang… đều được giảm giá sâu, giúp người dân mua sắm đầy đủ cho ngày Tết mà vẫn kiểm soát tốt chi tiêu.
Trong bối cảnh sức mua tăng chậm và người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn, các doanh nghiệp bán lẻ đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng bình ổn giá, đẩy mạnh khuyến mại và tập trung vào nhóm hàng thiết yếu.
Ghi nhận của phóng viên tại hệ thống siêu thị GO! cho thấy, siêu thị này triển khai chương trình bán thịt lợn tươi không lợi nhuận kéo dài đến hết ngày hôm nay (tức 25 tháng Chạp), áp dụng cho nhiều loại thịt như ba chỉ, bắp giò, thịt vai, thịt đùi, cốt lết… nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm Tết.
Không chỉ giảm giá trực tiếp, siêu thị GO! cũng áp dụng chương trình giảm giá 30% đối với các mặt hàng bánh kẹo như Danisa, Lu Pháp, Chocopie...
Ngoài ra, các loại giỏ quà Tết cũng áp dụng ưu đãi sâu nhằm tạo sự yên tâm cho người mua sắm với giá chỉ từ 165.000 đồng (chiết khấu lên đến 12%). Bên cạnh đó, hàng nghìn sản phẩm gia dụng, tiêu dùng nhanh khác được giảm giá tới 50%, góp phần giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí trong mùa cao điểm mua sắm.
Đại diện hệ thống siêu thị GO! cho biết, thông qua chương trình này, GO! mong muốn mang đến cho khách hàng một mùa mua sắm Tết sôi động, tiết kiệm và nhiều may mắn, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong dịp lễ lớn nhất năm.
Tại MM Mega Market Việt Nam, để phục vụ người tiêu dùng mua sắm Tết, đơn vị tiếp tục mở rộng nguồn cung hàng OCOP và đặc sản địa phương nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng ưu tiên sản phẩm truyền thống, có nguồn gốc rõ ràng.
Theo đó, số lượng sản phẩm OCOP hiện được phân phối đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 200 mặt hàng.
Đại siện siêu thị cho biết, các sản phẩm như củ kiệu, dưa món, tai heo ngâm chua, mắm cà pháo, bánh chưng, bánh sữa, bánh đậu xanh, mứt Tết… được trưng bày nổi bật, giá cả hợp lý và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, nhóm hàng ăn vặt và khô như khô cá, khô mực, tôm tích… cũng được áp dụng mức giảm giá lên tới hơn 30%, thu hút đông đảo khách hàng lựa chọn.
Trước biến động giá thịt lợn trên thị trường khi giá lợn hơi tăng và nguồn cung có dấu hiệu khan hiếm, MM Mega Market áp dụng ưu đãi lớn đối với thịt lợn tươi và đông lạnh nhập khẩu, với mức giảm từ 15–30%, tổng sản lượng dự kiến khoảng 70 tấn.
Nhiều sản phẩm như thịt vai, nạc xay, sườn non, ba rọi, nạc dăm… được điều chỉnh giá xuống mức hợp lý, góp phần ổn định thị trường và tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.
Trong khi đó, hệ thống WinMart cho biết đã tăng lượng hàng dự trữ khoảng 25% so với ngày thường để đáp ứng mức tăng sức mua dự kiến 20–25% trong dịp cao điểm.
Các nhóm hàng chủ lực gồm bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm thiết yếu phục vụ bữa ăn gia đình; riêng gạo và dầu ăn được bổ sung thêm sản lượng để đảm bảo nguồn cung ổn định.
Song song với các chương trình khuyến mại kéo dài từ đầu tháng 1 đến hết tháng 2/2026, nhiều doanh nghiệp bán lẻ cũng phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp nhằm giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị.
Những nỗ lực này không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn giúp người dân yên tâm mua sắm, chuẩn bị cho một mùa Tết đủ đầy, an toàn và tiết kiệm.
Theo Sở Công thương Hà Nội, Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Từ khâu dự trữ, phân phối, bình ổn giá cho tới công tác kiểm tra, chống gian lận thương mại đều được triển khai sớm và đồng bộ. Những nỗ lực này không chỉ giúp thị trường ổn định mà còn tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng, góp phần xây dựng mùa Tết đủ đầy, an toàn và lành mạnh cho nhân dân Thủ đô.
