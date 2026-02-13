Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạch

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026 GĐXH - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Sở Công Thương TP.HCM và Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ bổ sung nguồn xăng dầu cho khu vực dọc tuyến cao tốc trong bối cảnh nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa dự báo tăng mạnh dịp trước, trong và sau Tết.

Việc này được thực hiện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) liên quan đến bảo đảm cung ứng nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc.

Hiện hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 (tỉnh Đồng Nai) đang tạm dừng hoạt động do phát sinh tranh chấp dân sự liên quan đến chủ thể kinh doanh. Tình trạng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp nhiên liệu cho phương tiện lưu thông, nhất là khi lưu lượng xe tăng cao vào dịp Tết.

Nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước thực tế trên, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Công Thương TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động cân đối nguồn hàng, điều tiết sản lượng hợp lý, sẵn sàng hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ tại khu vực giáp ranh và lân cận tuyến cao tốc.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong khâu vận chuyển, giao nhận nhằm bảo đảm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu khi có nhu cầu phát sinh đột xuất.

Bên cạnh đó, các địa phương được đề nghị hỗ trợ tổ chức thêm điểm cung ứng tạm thời nếu cần thiết; tăng cường hướng dẫn, thông tin để các phương tiện chủ động tiếp nhiên liệu tại các cửa hàng dọc tuyến đường kết nối lên, xuống cao tốc trước khi vào tuyến chính.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình cung ứng xăng dầu tại khu vực, đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp vận tải và người dân xây dựng kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp, tránh bị động khi lưu thông.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, việc hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 tạm ngừng hoạt động nếu không được điều tiết kịp thời có thể gây khó khăn cho phương tiện trên tuyến.

Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương là cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại và vận tải trên tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam trong dịp cao điểm Tết 2026.