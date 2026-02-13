Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạch
GĐXH - Nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Sở Công Thương TP.HCM và Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ bổ sung nguồn xăng dầu cho khu vực dọc tuyến cao tốc trong bối cảnh nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa dự báo tăng mạnh dịp trước, trong và sau Tết.
Việc này được thực hiện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) liên quan đến bảo đảm cung ứng nhiên liệu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc.
Hiện hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 (tỉnh Đồng Nai) đang tạm dừng hoạt động do phát sinh tranh chấp dân sự liên quan đến chủ thể kinh doanh. Tình trạng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp nhiên liệu cho phương tiện lưu thông, nhất là khi lưu lượng xe tăng cao vào dịp Tết.
Trước thực tế trên, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Công Thương TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động cân đối nguồn hàng, điều tiết sản lượng hợp lý, sẵn sàng hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ tại khu vực giáp ranh và lân cận tuyến cao tốc.
Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong khâu vận chuyển, giao nhận nhằm bảo đảm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu khi có nhu cầu phát sinh đột xuất.
Bên cạnh đó, các địa phương được đề nghị hỗ trợ tổ chức thêm điểm cung ứng tạm thời nếu cần thiết; tăng cường hướng dẫn, thông tin để các phương tiện chủ động tiếp nhiên liệu tại các cửa hàng dọc tuyến đường kết nối lên, xuống cao tốc trước khi vào tuyến chính.
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình cung ứng xăng dầu tại khu vực, đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp vận tải và người dân xây dựng kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp, tránh bị động khi lưu thông.
Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, việc hai cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km41+100 tạm ngừng hoạt động nếu không được điều tiết kịp thời có thể gây khó khăn cho phương tiện trên tuyến.
Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương là cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại và vận tải trên tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam trong dịp cao điểm Tết 2026.
GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cao điểm khi các siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi quy mô lớn. Từ thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống đến đồ gia dụng, thời trang… đều được giảm giá sâu, giúp người dân mua sắm đầy đủ cho ngày Tết mà vẫn kiểm soát tốt chi tiêu.
GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi lượng khách tham quan, mua sắm tăng mạnh từng ngày. Doanh số bán hàng cũng vì thế mà tăng thêm.
GĐXH - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.
GĐXH - Những ngày gần Tết Nguyên đán, khu trưng bày thực phẩm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành điểm dừng chân đông đúc của người tiêu dùng.
GĐXH - Người dùng của các ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV… cần sớm kiểm tra lại thiết bị và cài đặt hệ thống.
GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.
GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường và tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết.
GĐXH - Tối 6/2, tại khu vực ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Cót – Phùng Hưng, UBND phường Hoàn Kiếm chính thức khai mạc "Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026".
GĐXH - Chỉ cần dành một buổi dạo quanh Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều người dân Thủ đô đã có thể sắm sửa gần như trọn vẹn cho dịp Tết Nguyên đán. Từ thực phẩm tươi ngon, đặc sản vùng miền đến các sản phẩm chế biến sẵn, quà biếu Tết… tất cả đều quy tụ trong một không gian mua sắm nhộn nhịp, thuận tiện và đáng tin cậy.
GĐXH - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chủ yếu do giá thịt lợn leo thang trước nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
GĐXH - Tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Hà Nội, nhiều tiểu thương ghi nhận doanh thu ấn tượng, đặc biệt tại Phân khu ẩm thực Xuân Mỹ Vị – nơi quy tụ hàng trăm món ăn đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.