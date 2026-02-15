Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắm
GĐXH - Ngày 15/2, các siêu thị ở Hà Nội nườm nượp khách mau sắm Tết. Ngoài chọn mua các loại trái cây, bánh kẹo để thắp hương, người dân lựa chọn thêm thực phẩm tươi sống, phục vụ cả kỳ nghỉ Tết.
Ngày 15/2, tức 28 tháng Chạp Tết Nguyên đán 2026, không khí mua sắm nhiều siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như GO!, Tops Market, WinMart và MM Mega Market... đang bước vào cao điểm.
Từ đầu giờ chiều đến tối muộn những ngày sát Tết này, dòng người đổ về ngày một đông, tạo nên cảnh tượng tấp nập hiếm thấy trong năm.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
