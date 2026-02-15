Mới nhất
Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắm

Chủ nhật, 11:00 15/02/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Ngày 15/2, các siêu thị ở Hà Nội nườm nượp khách mau sắm Tết. Ngoài chọn mua các loại trái cây, bánh kẹo để thắp hương, người dân lựa chọn thêm thực phẩm tươi sống, phục vụ cả kỳ nghỉ Tết.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, "theo đuổi" giấc mơ giảng đườngChợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Ngày 15/2, tức 28 tháng Chạp Tết Nguyên đán 2026, không khí  mua sắm nhiều siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như GO!, Tops Market, WinMart và MM Mega Market... đang bước vào cao điểm. 

Từ đầu giờ chiều đến tối muộn những ngày sát Tết này, dòng người đổ về ngày một đông, tạo nên cảnh tượng tấp nập hiếm thấy trong năm.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 1.

Ghi nhận tại hệ thống siêu thị GO!, các quầy bánh kẹo phục vụ Tết trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp, người dân chen nhau lựa chọn các sản phẩm bánh kẹo ngon.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 2.

Trao đổi với phóng viên, đại diện hệ thông siêu thị GO! cho biết, hiện tại, không khí mua sắm đang trở nên vô cùng nhộn nhịp. Sức mua của người dân đã bắt đầu tăng mạnh, lượng khách đổ về siêu thị hiện đông gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 3.

Các nhóm hàng ghi nhận sức tăng trưởng ấn tượng nhất tập trung vào nhu cầu biếu tặng và chuẩn bị Tết truyền thống, cụ thể là: Giỏ quà, hộp quà Tết, đồ uống và nhóm hàng biếu tặng. "Để phục vụ người dân trong giai đoạn cao điểm, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm về nguồn cung, về vận hành và cam kết không "cháy hàng", đại diện siêu thị GO! cho hay.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 4.

Tại siêu thị Tops Market, khu vực thực phẩm tươi sống luôn trong tình trạng đông đúc. Các mặt hàng như thịt lợn, cá hồi, tôm sú, rau củ quả được bổ sung liên tục lên quầy kệ. Đại diện siêu thị cho biết sức mua tăng khoảng 20–30% so với ngày thường, đặc biệt vào khung giờ chiều và tối.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 5.

Trong khi đó, tại WinMart, các giỏ quà Tết được nhiều khách hàng lựa chọn để biếu tặng.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 6.

Tại siêu thị Winmart, nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá trực tiếp cũng được áp dụng nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Hằng (phường Hoàng Liệt) cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi siêu thị sát Tết để mua thực phẩm cho 3–4 ngày đầu năm. “Tết thường các chợ truyền thống nghỉ bán hoặc mở cửa muộn, nên tôi mua sẵn thịt, hải sản, rau củ và cả đồ đông lạnh để chủ động nấu nướng. Mua trong siêu thị yên tâm về chất lượng, lại có nhiều chương trình khuyến mại", chị chia sẻ.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 8.

Dòng người tấp nập tại khu vực các quầy thanh toán.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 9.

Ghi nhận tại MM Mega Market Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội), không khí mua sắm cũng nhộn nhịp không kém.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 10.

Các xe đẩy chất đầy hàng hóa từ thực phẩm tươi đông lạnh, đồ khô đến nước giải khát. Một số mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, mì gói được nhiều gia đình mua số lượng lớn để dùng trong nhiều ngày.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 11.

Theo đại diện siêu thị, lượng hàng hóa đã được chuẩn bị dồi dào để đáp ứng nhu cầu tăng cao trước, trong và sau Tết. Dự báo trong những ngày tới, sức mua sẽ tiếp tục tăng khi người dân hoàn tất công việc cuối năm và bước vào cao điểm sắm sửa đón năm mới.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 12.

Tại MM Mega Market Tam Trinh, dưa lưới ruột cam có giá 149.000 đồng/thùng 2 trái.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 13.

Các giỏ hàng được đóng sẵn có giá chỉ hơn 500.000 đồng/giỏ rất hút khách.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 14.

Tại quầy thanh toán, mỗi ngày, nhân viên siêu thị MM Mega Market tất bật phục vụ khách hàng, với "núi" hàng hóa đang chờ được thanh toán.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 15.Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Khuyến mại siêu thị tăng nhiệt dịp cận Tết , người tiêu dùng hào hứng mua sắm - Ảnh 16.Siêu thị khuyến mại dồn dập dịp cận Tết, thị trường bán lẻ sôi động trở lại, người tiêu dùng yên tâm sắm Tết

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cao điểm khi các siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi quy mô lớn. Từ thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống đến đồ gia dụng, thời trang… đều được giảm giá sâu, giúp người dân mua sắm đầy đủ cho ngày Tết mà vẫn kiểm soát tốt chi tiêu.

