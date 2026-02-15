Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắm

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Ngày 15/2, tức 28 tháng Chạp Tết Nguyên đán 2026, không khí mua sắm nhiều siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như GO!, Tops Market, WinMart và MM Mega Market... đang bước vào cao điểm.

Từ đầu giờ chiều đến tối muộn những ngày sát Tết này, dòng người đổ về ngày một đông, tạo nên cảnh tượng tấp nập hiếm thấy trong năm.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Ghi nhận tại hệ thống siêu thị GO!, các quầy bánh kẹo phục vụ Tết trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp, người dân chen nhau lựa chọn các sản phẩm bánh kẹo ngon.



Trao đổi với phóng viên, đại diện hệ thông siêu thị GO! cho biết, hiện tại, không khí mua sắm đang trở nên vô cùng nhộn nhịp. Sức mua của người dân đã bắt đầu tăng mạnh, lượng khách đổ về siêu thị hiện đông gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Các nhóm hàng ghi nhận sức tăng trưởng ấn tượng nhất tập trung vào nhu cầu biếu tặng và chuẩn bị Tết truyền thống, cụ thể là: Giỏ quà, hộp quà Tết, đồ uống và nhóm hàng biếu tặng. "Để phục vụ người dân trong giai đoạn cao điểm, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm về nguồn cung, về vận hành và cam kết không "cháy hàng", đại diện siêu thị GO! cho hay.

Tại siêu thị Tops Market, khu vực thực phẩm tươi sống luôn trong tình trạng đông đúc. Các mặt hàng như thịt lợn, cá hồi, tôm sú, rau củ quả được bổ sung liên tục lên quầy kệ. Đại diện siêu thị cho biết sức mua tăng khoảng 20–30% so với ngày thường, đặc biệt vào khung giờ chiều và tối.

Trong khi đó, tại WinMart, các giỏ quà Tết được nhiều khách hàng lựa chọn để biếu tặng.

Tại siêu thị Winmart, nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá trực tiếp cũng được áp dụng nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Chị Nguyễn Thị Hằng (phường Hoàng Liệt) cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi siêu thị sát Tết để mua thực phẩm cho 3–4 ngày đầu năm. “Tết thường các chợ truyền thống nghỉ bán hoặc mở cửa muộn, nên tôi mua sẵn thịt, hải sản, rau củ và cả đồ đông lạnh để chủ động nấu nướng. Mua trong siêu thị yên tâm về chất lượng, lại có nhiều chương trình khuyến mại", chị chia sẻ.

Dòng người tấp nập tại khu vực các quầy thanh toán.

Ghi nhận tại MM Mega Market Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội), không khí mua sắm cũng nhộn nhịp không kém.

Các xe đẩy chất đầy hàng hóa từ thực phẩm tươi đông lạnh, đồ khô đến nước giải khát. Một số mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, mì gói được nhiều gia đình mua số lượng lớn để dùng trong nhiều ngày.

Theo đại diện siêu thị, lượng hàng hóa đã được chuẩn bị dồi dào để đáp ứng nhu cầu tăng cao trước, trong và sau Tết. Dự báo trong những ngày tới, sức mua sẽ tiếp tục tăng khi người dân hoàn tất công việc cuối năm và bước vào cao điểm sắm sửa đón năm mới.

Tại MM Mega Market Tam Trinh, dưa lưới ruột cam có giá 149.000 đồng/thùng 2 trái.

Các giỏ hàng được đóng sẵn có giá chỉ hơn 500.000 đồng/giỏ rất hút khách.

Tại quầy thanh toán, mỗi ngày, nhân viên siêu thị MM Mega Market tất bật phục vụ khách hàng, với "núi" hàng hóa đang chờ được thanh toán.

