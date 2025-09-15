Mới nhất
Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên Hòa

Thứ hai, 18:50 15/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Sau khi UBND phường Yên Hòa ra "tối hậu thư", yêu cầu chấm dứt hoạt động của bãi xe không phép tại sân chung cư N3B (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính), rào chắn đã được lực lượng chức năng dựng lên, không gian chung bước đầu được trả lại cho cư dân...

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội trong ngày 15/9, tại chung cư N3B (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa), khu vực sân chung của tòa nhà đã có những thay đổi rõ rệt sau khi lực lượng chức năng vào cuộc.

Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên Hòa - Ảnh 1.

Rào chắn và thông báo được UBND phường Yên Hòa đặt tại khu sân chung của chung cư N3B.

Qua quan sát, khác với cảnh ô tô ra vào tấp nập, có người thu tiền như trước, hiện tại, lối vào sân chung cư đã được lực lượng chức năng phường Yên Hòa cho đặt rào chắn cứng. Trên rào chắn được dán thông báo với nội dung: "Khu vực hiện chưa có người trông giữ ô tô, đề nghị nhân dân tự bảo quản phương tiện".

Tại khu vực đường đi dành cho xe chữa cháy, khu vực sân chơi của tòa nhà hiện cũng đã được đặt rào chắn, ngăn các phương tiện dừng đỗ.

Bên trong, sân chung vẫn có nhiều ô tô đỗ, tuy nhiên không còn cảnh thu tiền hay hoạt động kinh doanh. Theo người dân, các xe đang đỗ đều là của cư dân sinh sống trong tòa nhà và việc trông giữ, đảm bảo an ninh trật tự tạm thời do tổ bảo vệ của tòa nhà đảm nhiệm.

Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên Hòa - Ảnh 2.

Các xe đang đỗ đều là của cư dân sinh sống trong tòa nhà, không còn cảnh thu tiền trái phép như trước.

Thông tin với phóng viên, ông N.D.H. (65 tuổi), một cư dân lâu năm tại N3B, cho biết: "Ngày 13/9 vừa qua, công an phường và các đơn vị chức năng phường Yên Hòa đã xuống làm việc, yêu cầu các cá nhân liên quan dừng ngay việc thu tiền trái phép và cho đặt biển cảnh báo này. Hiện các xe ô tô đỗ bên dưới sân đều là xe của cư dân và không còn bị thu tiền như trước.

"Sự việc diễn ra đã lâu, nay được giải quyết khiến cư dân rất phấn khởi. Việc trông giữ xe tại tòa nhà, đơn vị nào làm cũng được, nhưng cần phải rõ ràng, minh bạch và quan trọng nhất là phải đảm bảo quyền lợi, đời sống cho người dân", ông H. chia sẻ.

Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên Hòa - Ảnh 3.

Văn bản số 87/TB-UBND của UBND phường Yên Hòa, về việc quản lý, sử dụng diện tích sân chung của chung cư N3B.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, trong suốt thời gian dài, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư N3B, phường Yên Hòa không khỏi bức xúc trước tình trạng khu vực sân chung và bãi đỗ xe của tòa nhà bị ông Nguyễn Ngọc Niên (sinh sống tại tòa N3B) ngang nhiên chiếm dụng để làm nơi trông giữ xe, thu lợi cá nhân...

Sau phản ánh của báo chí, ngày 6/9, UBND phường Yên Hòa đã ban hành văn bản số 87/TB-UBND, về việc quản lý, sử dụng diện tích sân chung của chung cư N3B.

Nội dung văn bản nêu rõ, nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự ý chiếm dụng sân chung cư để buôn bán, trông giữ phương tiện, thu phí trái phép. Yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Niên và các cá nhân liên quan chấm dứt ngay việc trông giữ xe, đồng thời tự giác tháo dỡ, di chuyển nhà tạm dựng trái phép trước ngày 12/9/2025. Nếu không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế.

UBND phường Yên Hòa đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội khẩn trương triển khai việc tổ chức trông giữ phương tiện hợp pháp theo quy hoạch, chậm nhất từ ngày 1/10/2025 phải thực hiện.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân sinh sống tại tòa nhà không nộp tiền cho các tổ chức, cá nhân trông giữ phương tiện trái phép, chủ động sắp xếp chỗ để phương tiện hợp pháp, đảm bảo an toàn tài sản và an ninh trật tự...

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Vụ bãi xe không phép "cát cứ" sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra "tối hậu thư", yêu cầu giải tỏa trước 12/9Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí, UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã ra thông báo yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động trông giữ xe trái phép tại sân chung cư N3B, đồng thời ấn định thời gian giải tỏa, bàn giao cho đơn vị có chức năng quản lý...

Video bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư N3B (KĐT Trung Hòa - Nhâ Chính):

Bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư N3B (KĐT Trung Hòa - Nhâ Chính)


Trung Sơn
Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Những con giáp này có xu hướng chú ý đến những điều chưa vừa ý, từ đó tạo nên thói quen than phiền.

Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tết Nguyên đán 2026, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Nguyên đán người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Sáng 15/9, xe ô tô khách 16 chỗ trong lúc di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bồn chở nước tưới cây. Cú đâm mạnh khiến xe khách lật nghiêng, tiếp tục va chạm với 2 xe ô tô khác chạy cùng chiều...

Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT theo quy định.

Hà Nội: Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng Mậu

Hà Nội: Nam thanh niên chặn đầu ô tô, xe máy, gây náo loạn trên đường Hồ Tùng Mậu

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên có biểu hiện "không tỉnh táo" liên tục to tiếng, chặn đầu các phương tiện di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) gây ùn tắc giao thông, náo loạn cả khu vực.

4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn

4 con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp thuộc top may mắn, bước vào giai đoạn hoàng kim, giàu sang viên mãn.

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dào

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dào

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Với phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch dưới đây không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân mà còn trở thành "ngôi sao may mắn" giúp gia đình ngày càng thịnh vượng.

Một chính sách mới sắp có hiệu lực, khách đi máy bay không cần xuất trình giấy tờ

Một chính sách mới sắp có hiệu lực, khách đi máy bay không cần xuất trình giấy tờ

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg, từ tháng 10/2025, 100% sân bay trên cả nước áp dụng sinh trắc học VNeID trong toàn bộ quy trình làm thủ tục.

Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) thi công dang dở đã biến khu vực xung quanh công trường thành một "điểm đen" về ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cặp con giáp khi kết hợp sẽ tạo thành bộ đôi ăn ý, hỗ trợ nhau thăng tiến. Nhưng cũng có những cặp con giáp càng hợp tác càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí dẫn tới thất bại, nợ nần.

