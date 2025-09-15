Hà Nội: Hiện trạng bãi xe không phép tại sân chung cư N3B sau lệnh 'cấm' của UBND phường Yên Hòa

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội trong ngày 15/9, tại chung cư N3B (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa), khu vực sân chung của tòa nhà đã có những thay đổi rõ rệt sau khi lực lượng chức năng vào cuộc.

Rào chắn và thông báo được UBND phường Yên Hòa đặt tại khu sân chung của chung cư N3B.

Qua quan sát, khác với cảnh ô tô ra vào tấp nập, có người thu tiền như trước, hiện tại, lối vào sân chung cư đã được lực lượng chức năng phường Yên Hòa cho đặt rào chắn cứng. Trên rào chắn được dán thông báo với nội dung: "Khu vực hiện chưa có người trông giữ ô tô, đề nghị nhân dân tự bảo quản phương tiện".

Tại khu vực đường đi dành cho xe chữa cháy, khu vực sân chơi của tòa nhà hiện cũng đã được đặt rào chắn, ngăn các phương tiện dừng đỗ.

Bên trong, sân chung vẫn có nhiều ô tô đỗ, tuy nhiên không còn cảnh thu tiền hay hoạt động kinh doanh. Theo người dân, các xe đang đỗ đều là của cư dân sinh sống trong tòa nhà và việc trông giữ, đảm bảo an ninh trật tự tạm thời do tổ bảo vệ của tòa nhà đảm nhiệm.

Các xe đang đỗ đều là của cư dân sinh sống trong tòa nhà, không còn cảnh thu tiền trái phép như trước.

Thông tin với phóng viên, ông N.D.H. (65 tuổi), một cư dân lâu năm tại N3B, cho biết: "Ngày 13/9 vừa qua, công an phường và các đơn vị chức năng phường Yên Hòa đã xuống làm việc, yêu cầu các cá nhân liên quan dừng ngay việc thu tiền trái phép và cho đặt biển cảnh báo này. Hiện các xe ô tô đỗ bên dưới sân đều là xe của cư dân và không còn bị thu tiền như trước.

"Sự việc diễn ra đã lâu, nay được giải quyết khiến cư dân rất phấn khởi. Việc trông giữ xe tại tòa nhà, đơn vị nào làm cũng được, nhưng cần phải rõ ràng, minh bạch và quan trọng nhất là phải đảm bảo quyền lợi, đời sống cho người dân", ông H. chia sẻ.

Văn bản số 87/TB-UBND của UBND phường Yên Hòa, về việc quản lý, sử dụng diện tích sân chung của chung cư N3B.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, trong suốt thời gian dài, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư N3B, phường Yên Hòa không khỏi bức xúc trước tình trạng khu vực sân chung và bãi đỗ xe của tòa nhà bị ông Nguyễn Ngọc Niên (sinh sống tại tòa N3B) ngang nhiên chiếm dụng để làm nơi trông giữ xe, thu lợi cá nhân...

Sau phản ánh của báo chí, ngày 6/9, UBND phường Yên Hòa đã ban hành văn bản số 87/TB-UBND, về việc quản lý, sử dụng diện tích sân chung của chung cư N3B.

Nội dung văn bản nêu rõ, nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự ý chiếm dụng sân chung cư để buôn bán, trông giữ phương tiện, thu phí trái phép. Yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Niên và các cá nhân liên quan chấm dứt ngay việc trông giữ xe, đồng thời tự giác tháo dỡ, di chuyển nhà tạm dựng trái phép trước ngày 12/9/2025. Nếu không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế.

UBND phường Yên Hòa đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội khẩn trương triển khai việc tổ chức trông giữ phương tiện hợp pháp theo quy hoạch, chậm nhất từ ngày 1/10/2025 phải thực hiện.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân sinh sống tại tòa nhà không nộp tiền cho các tổ chức, cá nhân trông giữ phương tiện trái phép, chủ động sắp xếp chỗ để phương tiện hợp pháp, đảm bảo an toàn tài sản và an ninh trật tự...

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

