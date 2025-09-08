Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân do con người tác động
GĐXH - Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội), cơ quan công an loại trừ nguyên nhân do con người tác động. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 04/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội; các đơn vị chức năng Công an Thành phố đang phối hợp sở, ngành của Thành phố khẩn trương điều tra, giải quyết và khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời, kiểm tra, xử lý các bãi trông giữ xe vi phạm; kịp thời chấn chỉnh, không để tái diễn tình trạng tương tự.
Trước đó, vào khoảng 13h02 ngày 30/8/2025, tại khu vực trụ T2, cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, Hà Nội xảy ra vụ cháy bãi trông giữ xe. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đến hiện trường phối hợp chính quyền, công an phường và người dân tổ chức chữa cháy.
Đến khoảng 13h30, đám cháy cơ bản được khống chế, đến 13h45 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, làm thiệt hại trên 500 xe máy các loại, diện tích đám cháy khoảng 300m2.
Qua điều tra, CATP xác định loại trừ nguyên nhân vụ cháy do con người tác động. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang phối hợp Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Đồng thời, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị chức năng đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của vụ cháy gây ra đối với phần trụ cầu, dầm cầu Vĩnh Tuy; chống đỡ đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cầu.
Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng của Thành phố khẩn trương làm rõ nguyên nhân, thiệt hại cũng như trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan vụ cháy; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định.
Video hiện trường ngổn ngang sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy:
Hiện trường ngổn ngang sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.
