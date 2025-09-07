Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động
GĐXH - Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều điểm trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đã ngừng hoạt động, tuy nhiên, không ít nơi vẫn tấp nập xe ra vào, phớt lờ những rủi ro cháy nổ có thể lặp lại bất cứ lúc nào.
Bãi xe này vốn là nơi gửi xe của người dân vào Bệnh viện Bạch Mai và người dân có nhu cầu trong khu vực.
Được biết, Bãi xe gầm cầu Chương Dương (TP Hà Nội) có 2 đơn vị khai thác là Công ty Cổ phần Đồng Xuân và Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội).
Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động.
