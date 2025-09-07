Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động.

Ngày 7/9, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại ngã tư Vọng (phường Bạch Mai, Hà Nội), toàn bộ phương tiện tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu vượt đã được di dời.

Bãi xe này vốn là nơi gửi xe của người dân vào Bệnh viện Bạch Mai và người dân có nhu cầu trong khu vực.

Còn tại khu vực dưới gầm đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, trong ngày 7/9, các bãi xe kéo dài từ trụ T1 đến T14 và ngược lại hiện vẫn đang hoạt động. Hàng dài xe máy, ô tô vẫn được gửi sát chân trụ cầu.

Những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép phải được xử lý kịp thời. Các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để tồn tại và phải báo cáo kết quả trước ngày 15/9.

