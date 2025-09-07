Mới nhất
Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động

Chủ nhật, 16:41 07/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, nhiều điểm trông giữ xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đã ngừng hoạt động, tuy nhiên, không ít nơi vẫn tấp nập xe ra vào, phớt lờ những rủi ro cháy nổ có thể lặp lại bất cứ lúc nào.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 1.

Ngày 7/9, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại ngã tư Vọng (phường Bạch Mai, Hà Nội), toàn bộ phương tiện tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu vượt đã được di dời.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 2.
Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 3.
Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 4.

Bãi xe này vốn là nơi gửi xe của người dân vào Bệnh viện Bạch Mai và người dân có nhu cầu trong khu vực.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 5.

Phía bên ngoài được dán thông báo của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho thấy bãi xe đã dừng hoạt động từ ngày 6/9.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 6.

Phía bên trong hiện chỉ còn một số xe máy cũ nát, vô chủ.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 7.

Tương tự, tại bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương (phường Cửa Nam, Hà Nội) khu vực từng có hàng trăm xe ô tô, xe máy gửi nay đã trống trơn.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 8.

Cửa ra vào được rào chắn, căng dây, bên ngoài dựng biển thông báo “tạm dừng hoạt động”

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 9.

Tấm biển được dựng bên ngoài bãi trông giữ xe tại gầm cầu Chương Dương sáng 7/9.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 10.
Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 11.
Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 12.

Được biết, Bãi xe gầm cầu Chương Dương (TP Hà Nội) có 2 đơn vị khai thác là Công ty Cổ phần Đồng Xuân và Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội).

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 13.

Còn tại khu vực dưới gầm đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, trong ngày 7/9, các bãi xe kéo dài từ trụ T1 đến T14 và ngược lại hiện vẫn đang hoạt động. Hàng dài xe máy, ô tô vẫn được gửi sát chân trụ cầu.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 14.

Trước đó, vào ngày 4/9, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp các đơn vị kiểm tra toàn bộ việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 15.

Những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép phải được xử lý kịp thời. Các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để tồn tại và phải báo cáo kết quả trước ngày 15/9.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động - Ảnh 16.Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội

GĐXH - Dù pháp luật không cho phép, vậy nhưng do nhu cầu về giao thông tĩnh quá lớn, không gian dưới các gầm ở Hà Nội vẫn được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự cố cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 vừa qua.

Trung Sơn
