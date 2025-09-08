Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9
GĐXH - Sau phản ánh của báo chí, UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã ra thông báo yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động trông giữ xe trái phép tại sân chung cư N3B, đồng thời ấn định thời gian giải tỏa, bàn giao cho đơn vị có chức năng quản lý...
Sau nhiều năm bức xúc về tình trạng bãi xe không phép tại tòa nhà N3B, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, sau khi báo chí vào cuộc, chính quyền địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm xử lý vấn đề này.
Theo đó, trên cơ sở kiểm tra của đoàn liên ngành, UBND phường Yên Hòa đã ban hành Thông báo số 87/TB-UBND về việc quản lý, sử dụng diện tích sân chung cư N3B. Theo thông báo, UBND phường Yên Hòa nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự ý chiếm dụng diện tích sân chung cư để buôn bán, trông giữ phương tiện, thu phí trái phép.
Đồng thời, yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Niên (sinh sống tại tòa N3B) và các cá nhân liên quan phải chấm dứt ngay lập tức việc trông giữ phương tiện, thu phí trái phép; đồng thời phải tự giác tháo dỡ, di chuyển nhà tạm dựng trái phép trên phần diện tích sử dụng chung trước ngày 12/9/2025.
Để ổn định tình hình, UBND phường đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội khẩn trương triển khai việc tổ chức trông giữ phương tiện tại phần diện tích được quy hoạch làm bãi đỗ xe theo quyết định của UBND TP Hà Nội, chậm nhất từ ngày 1/10/2025 phải đưa vào hoạt động.
Nhằm bảo đảm quyền lợi cho cư dân, UBND phường Yên Hòa đã giao Công an phường tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai phương án giải tỏa bãi trông giữ phương tiện trái phép, tổ chức các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực sau xử lý.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, trong suốt thời gian dài, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư N3B, phường Yên Hòa, TP Hà Nội vô cùng bức xúc trước tình trạng khu vực sân chung và bãi đỗ xe của tòa nhà bị ông Nguyễn Ngọc Niên (sinh sống tại tòa N3B) ngang nhiên chiếm dụng để làm nơi trông giữ xe, thu lợi cá nhân...
Cụ thể, khoảng sân rộng lớn phía trước và khoảng không gian giữa hai tòa nhà N3B và N3A (khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính) đã bị "biến" thành một bãi đỗ xe khổng lồ. Hàng trăm chiếc ô tô, xe máy đủ loại được xếp kín mít thành nhiều hàng dài, chiếm trọn phần đường đi, sân chơi vốn thuộc về cư dân.
Theo tìm hiểu, mức phí trông giữ phương tiện tại đây dao động từ 1 - 1,2 triệu đồng/tháng và từ 30.000 - 50.000 đồng/lượt đối với xe ô tô.
Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian quản lý bãi đỗ xe tự phát, các cư dân sinh sống tại tòa nhà còn bị cá nhân này gây khó khăn và cản trở quyền của cư dân ở đây trong việc đỗ xe tại khuôn viên tòa nhà.
Đáng nói, trong các năm 2020, 2021 và 2024, UBND phường Nhân Chính (cũ) đã từng kiểm tra và có biên bản kết luận, việc trông giữ xe của cá nhân nêu trên là vi phạm quy định của pháp luật.
Tuy nhiên từ đó đến nay, sau khi sáp nhập địa giới hành chính về phường Yên Hòa, tình trạng này vẫn tiếp diễn khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Video bãi xe không phép "cát cứ" sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa, TP Hà Nội:
Bãi xe không phép "cát cứ" sân chung cư, thách thức pháp luật ở phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
