Hà Nội: Bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa', ngừng nhận khách

Sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8, Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội đã ban hành các văn bản rà soát, đưa ra các mốc về việc “xóa sổ” các điểm trông giữ phương tiện dưới gầm cầu, thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng, nhiều bãi xe trên địa bàn thành phố đã được dẹp bỏ, như bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và cầu vượt ngã tư Vọng, dừng hoạt động từ ngày 6/9.

Hàng trăm phương tiện tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ngày 11/9.

Tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, "điểm nóng" nhất sau sự cố, ghi nhận của Gia đình và Xã hội trong ngày 11/9 cho thấy, các bãi trông giữ xe dọc đường Minh Khai (đoạn từ trụ T1-T14, H1-H14) do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý hiện vẫn đang có hàng trăm phương tiện được đỗ san sát ngay dưới các trụ cầu.

Phía bên trong, tại khu vực lối ra vào bãi, trong ngày hôm nay (11/9) đơn vị quản lý đã dán thông báo "Điểm đỗ xe giải tỏa, không nhận trông giữ xe".

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã dán thông báo không nhận trông giữ xe.

Trao đổi với PV, một nhân viên tại đây cho biết: "Các xe đang đỗ tại bãi đa số đều là xe gửi theo tháng, hợp đồng chưa hết hạn và chủ xe cũng chưa tìm được chỗ gửi mới nên tạm thời vẫn đỗ ở đây. Công ty đã thông báo cho khách hàng về việc dừng hoạt động, không nhận trông giữ xe, để họ chủ động tìm nơi gửi khác".

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, điểm trông giữ xe này được UBND TP Hà Nội cấp phép. Hiện Sở Xây dựng đang rà soát để sớm có báo cáo, đề xuất thành phố thu hồi giấy phép ngay trong tháng 9/2025.

Sở Xây dựng đang rà soát để sớm có báo cáo, đề xuất thành phố thu hồi giấy phép ngay trong tháng 9/2025.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. TP Hà Nội là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương được phép tổ chức rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao để sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe.

Các gầm cầu: Vĩnh Tuy, Chương Dương, Ngã Tư Vọng sau đó được sử dụng làm nơi trông giữ trông giữ phương tiện.

Khu vực các bãi gửi xe dưới gầm cầu vượt ngã tư Vọng và cầu Chương Dương đã được giải tòa từ ngày 6/9.



Tuy nhiên, từ ngày 5/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 thay thế Nghị quyết số 12. Trong Nghị quyết số 48 không còn nội dung "rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe".

Năm 2023, Bộ GTVT đã bác bỏ đề xuất của UBND TP. Hà Nội về việc tiếp tục được tổ chức trông giữ xe dưới các gầm cầu cạn. Dù vậy, từ đó đến khi xảy ra vụ cháy, do nhu cầu về giao thông tĩnh, các khu vực này vẫn được sử dụng làm nơi trông giữ phương tiện.

Vụ cháy lớn ngày 30/8 tại bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã làm hư hỏng khoảng 500 xe máy, đồng thời khiến phần dầm cầu nơi xảy ra đám cháy bị bong tróc bê tông, làm lộ ra lõi thép, ảnh hưởng đến kết cấu của cầu. Sau vụ cháy, Bộ Xây dựng cùng UBND TP Hà Nội và các đơn vị chuyên môn đã đánh giá sơ bộ khả năng chịu lực của nhánh Ram CV1C (hướng đê Nguyễn Khoái) nơi bị ảnh hưởng của vụ cháy. Theo nhận định của các chuyên gia, vụ cháy kéo dài khoảng 45 phút, diện tích 300 m2, nhiệt độ có thể tới 900 độ C làm suy giảm bê tông và cốt thép đai; tuy nhiên mố M1 và gối cầu vẫn bình thường. Nhánh Ram CV1C hiện vẫn khai thác được tải trọng HL93 nhưng cần sớm khắc phục hư hỏng, tiếp tục hạn chế trọng tải xe qua. Trước thực trạng trên, lãnh đạo Bộ Xây dựng sớm có phương án phục hồi hư hỏng đối với cầu Vĩnh Tuy, đồng thời đề nghị Hà Nội thanh kiểm tra, thu hồi điểm đỗ xe tự phát và khẩn trương sửa chữa cầu để bảo đảm an toàn công trình, giao thông cho người dân. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện TP có 1.690 bãi đỗ theo quy hoạch nhưng mới 72 bãi được đầu tư; hai bãi gầm cầu được cấp phép tạm thời đã bị thu hồi. Dự kiến thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ báo cáo TP để thu hồi nốt và “xóa bỏ hoàn toàn các bãi xe gầm cầu”.

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động:

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Hà Nội: Nơi đóng cửa, nơi vẫn tấp nập hoạt động.

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân do con người tác động GĐXH - Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội), cơ quan công an loại trừ nguyên nhân do con người tác động. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các bên liên quan GĐXH - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy.



