Hà Nội: Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu giáo viên ngay tại lớp học

Thứ sáu, 17:30 19/09/2025 | Giáo dục
GĐXH - Một nam sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (phường Định Công, TP Hà Nội) đã túm tóc, đè đầu, xô ngã giáo viên ngay trong lớp học khi bị thu đồ chơi sắc nhọn...

Ngày 19/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một nam sinh túm tóc, đè đầu và xô ngã cô giáo ngay trong lớp học, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Theo báo cáo của trường THCS Đại Kim, phường Định Công, cho biết, sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 16/9 tại Trường THCS Đại Kim (phường Định Công). 

Thời điểm trên, khi sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết, nữ giáo viên tên H. đã vào lớp 7A14 để nhắc nhở các em học sinh, khi vào lớp cô H. đã phát hiện một số học sinh đang chơi đồ chơi sắc nhọn, nguy hiểm.

Hà Nội: Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu giáo viên ngay tại lớp học - Ảnh 1.

Nam sinh lớp 7 ở Hà Nội có hành vi túm tóc, đè đầu giáo viên trong lớp học. Ảnh: Cắt từ video

Nữ giáo viên sau đó đã yêu cầu học sinh nộp lại đồ chơi, khi bị yêu cầu, nam sinh tên G.B. không đồng ý, túm tay xin lại nhưng bị cô H. từ chối.

Nam sinh sau đó bất ngờ túm tóc, đè đầu và xô đẩy khiến cô H. bị ngã. Toàn bộ sự việc diễn ra ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và được camera an ninh ghi lại.

Hà Nội: Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu giáo viên ngay tại lớp học - Ảnh 2.

Vật sắc nhọn nam sinh lớp 7 mang theo và đòi lại khi bị cô giáo thu giữ.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ UBND phường Định Công cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, hiệu trưởng cùng giáo viên đã trực tiếp làm việc với học sinh, đồng thời báo cáo UBND phường Định Công.

Tại buổi làm việc giữa nhà trường, giáo viên H. và gia đình học sinh, em B. cùng các học sinh chứng kiến đã viết bản tường trình. Nhà trường sau đó cũng đã đồng ý cho em B. nghỉ học 10 ngày theo đề nghị của gia đình để thăm khám tâm lý.

Trường THCS Đại Kim cũng đã động viên tinh thần giáo viên, nhắc nhở toàn thể học sinh không đem vật nguy hiểm tới trường, cũng như có thái độ đúng mực với thầy cô.

Hà Nội: Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu giáo viên ngay tại lớp học - Ảnh 3.Thông tin mới nhất vụ nữ giáo viên trẻ có cử chỉ thân mật, phản cảm với nam sinh tại lớp học

GĐXH - Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết, Trường THPT Thạch Bàn (quận Long Biên, TP Hà Nội) đã đình chỉ công việc với nữ "giáo viên" có cử chỉ thân mật, phản cảm với nam sinh tại lớp học.


Trung Sơn
