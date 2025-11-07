Ngăn chặn tai nạn giao thông lứa tuổi học trò ngay từ cổng trường
GĐXH - Với phương châm “Mỗi nhà trường là một điểm sáng an toàn giao thông”, Công an tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh công tác phối hợp với các trường học, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động và gắn liền với thực tế đời sống.
Những năm gần đây, tình hình vi phạm và tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là các hành vi vi phạm như: học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu...
Trước thực trạng đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các trường học, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động và gắn liền với thực tế đời sống. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như: tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, sân khấu hóa nội dung giáo dục pháp luật giao thông, xây dựng mô hình "Trường học An toàn giao thông (ATGT)", hay các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Luật Trật tự, ATGT đường bộ, v.v...
Ngay từ đầu năm học, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và lực lượng Công an cấp xã cùng các trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên. Mục tiêu là giúp học sinh hiểu biết pháp luật, hình thành ý thức tự giác tuân thủ quy định khi tham gia giao thông và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Song song với đó, các buổi tuyên truyền còn được lồng ghép nội dung về phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống ma túy, từ đó giúp học sinh nắm vững kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong mọi tình huống, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và lành mạnh.
Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tổ chức 589 buổi tuyên truyền pháp luật cho 252.594 cán bộ, giáo viên, học sinh các cơ sở giáo dục. Trong đó, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức 50 buổi, thu hút 56.517 giáo viên, học sinh của 50 cơ sở giáo dục tham gia, cấp phát hơn 10 nghìn tờ rơi và trao tặng gần 400 mũ bảo hiểm cho học sinh.
Lực lượng Công an cấp xã tổ chức 539 buổi, thu hút 196.077 giáo viên, học sinh tại 539 cơ sở giáo dục tham gia. Tổ chức cho hơn 190 nghìn học sinh, giáo viên và phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Công an tỉnh Thanh Hóa luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong trường học là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Khi học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về ATGT thì các em sẽ hiểu đúng, làm đúng, và chính các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực về công tác bảo đảm trật tự ATGT trong cộng đồng.
Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, mở rộng quy mô tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, chính quyền và đoàn thể để công tác tuyên truyền thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả bền vững...
