Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

Theo thông tin từ UBND xã Mường Lý (Thanh Hóa), mưa lớn trút xuống trong cơn bão số 5 cuối tháng 8/2025 khiến bờ kè trước nhà công vụ Trường THCS Dân tộc Bán trú (DTBT) Mường Lý bị sạt lở nghiêm trọng, kéo lệch dãy nhà công vụ cho giáo viên vốn đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập.

Sạt lở tường kè chắn đất taluy dương tại Trường THCS DTBT Mường Lý đã xảy ra đồng thời tại hai vị trí trọng yếu do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Cắm biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh toàn bộ khu vực sạt lở để ngăn chặn người dân, giáo viên và học sinh qua lại.

Vị trí 1, hạng mục kè cũ (đá hộc), vị trí này bao gồm tường chắn ta luy dương xây bằng đá hộc, là hạng mục đã được đầu tư từ lâu. Mưa bão đã gây sạt lở một đoạn dài khoảng L=12m. Hiện trạng này tạo ra nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho nhà công vụ, đồng thời đe dọa sạt lở và hư hại các hạng mục sinh hoạt thiết yếu trong khuôn viên trường như nhà công vụ giáo viên, bếp ăn và nhà vệ sinh.

Vị trí 2, công trình mới đang thi công (bê tông cốt thép), đây là khu vực thuộc dự án xây dựng các công trình mới, bao gồm Nhà hành chính quản trị 2 tầng, sân đường nội bộ, rãnh thoát nước, san lấp mặt bằng và tường kè chắn đất taluy dương.

Do mưa lớn kéo dài từ bão số 5, vào khoảng 1h50’ rạng sáng ngày 26/8, một đoạn tường chắn bê tông toàn khối đã bị đổ sập hoàn toàn với chiều dài khoảng 26m (tường có chiều cao trung bình khoảng 5m).

Khu vực sạt lở ngay khuôn viên Trường THCS DTBT Mường Lý.

Sự cố này gây ra phạm vi mất an toàn lên đến 40 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu của Nhà hiệu bộ 2 tầng (gây sập nứt tường bao xây gạch phía sau nhà) cùng các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành khác như sân, đường nội bộ, bể nước, và công trình vệ sinh.

Năm học mới đã bắt đầu, nhưng cuộc sống của 21 giáo viên tại Trường THCS DTBT Mường Lý lại rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Đa phần các thầy cô là người miền xuôi, không thể di chuyển quãng đường đồi núi hiểm trở hơn 100km hằng ngày, buộc phải ở lại trường. Tuy nhiên, việc nhà công vụ bị đe dọa sập sau sạt lở buộc các giáo viên phải đi thuê nhà trọ ngoài hoặc ở tạm trong những phòng học cũ.

Sự thiếu ổn định về nơi ở không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến hiệu suất công việc. Khi không có không gian riêng tư, việc chuẩn bị bài giảng chuyên sâu, nghiên cứu tài liệu hay đơn giản là nghỉ ngơi đều trở nên khó khăn.

Thêm vào đó, gánh nặng tài chính từ việc phải chi trả cho nơi ở tạm thời hoặc thuê trọ làm gia tăng áp lực lên mức lương vốn không cao của giáo viên, ảnh hưởng đến tâm lý và sự cống hiến lâu dài của họ.

Sự cố sạt lở đe dọa công trình Trường THCS DTBT Mường Lý.

Hiệu trưởng Trường THCS DTBT Mường Lý chia sẻ, sau sự cố sạt lở, một số giáo viên trong trường đi thuê nhà trọ ở ngoài, số còn lại nhà trường tận dụng các phòng học cũ làm chỗ ở cho các thầy cô khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Mường Lý đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các bên liên quan để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, sơ tán người và di dời toàn bộ tài sản có nguy cơ bị ảnh hưởng ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh toàn bộ khu vực sạt lở để ngăn chặn người dân, giáo viên và học sinh qua lại.

Để đảm bảo an toàn lâu dài cho hoạt động dạy và học, UBND xã Mường Lý đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành tình huống khẩn cấp để khắc phục xây dựng tường kè chắn đất và các hạng mục phụ trợ khác được đồng bộ tại Trường THCS DTBT Mường Lý.