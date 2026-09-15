Kết đắng cho thanh niên 25 tuổi thích thể hiện, đăng ảnh buông hai tay khi lái xe lên mạng xã hội

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, từ thông tin trên mạng xã hội và phản ánh của người dân, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh, làm rõ người điều khiển xe mô tô buông cả hai tay khi đang lưu thông; qua kiểm tra còn phát hiện nhiều hành vi vi phạm khác.

Ngày 14/9/2026, Tổ công tác số 4, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Lơ Pang mời anh N (SN 2001, trú tại xã Lơ Pang) đến làm việc.

Qua xác minh, ngày 4/9/2026, anh N điều khiển xe mô tô biển số 81AA-735.xx, dung tích xi-lanh đến 125 cm³, lưu thông trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Đak Hlã, xã Lơ Pang.

Hình ảnh thanh niên 25 tuổi ở Gia Lai buông 2 tay khi lái xe, quay video đăng tải mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình điều khiển phương tiện, anh N đã buông cả hai tay; sử dụng điện thoại; không có giấy phép lái xe và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Tại cơ quan Công an, anh N thừa nhận những video ghi lại hành vi vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội là do chính mình tự quay vào ngày 4/9/2026.

Căn cứ quy định của pháp luật, Tổ công tác đã lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm đối với anh N, tổng mức tiền phạt 4,4 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô là hành vi đặc biệt nguy hiểm, khiến người lái mất khả năng kiểm soát phương tiện khi xuất hiện tình huống bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Khi tham gia giao thông, hãy tập trung điều khiển phương tiện, tuyệt đối không buông cả hai tay, không sử dụng điện thoại và chỉ điều khiển phương tiện khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.