Người từng hút mỡ tại Julia Aesthetic ở Hà Nội cần biết thông tin này?

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội thông tin, vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic tại số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội, do L.T.T (SN 1996, trú tại ngõ 61 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân viên của cơ sở giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định 6 nhân viên trên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề theo quy định nhưng đã mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho khách hàng.

Đối tượng L.T.T tại cơ quan công an - (ảnh CAHN).

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 28/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả 6 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một số hình ảnh do cơ sở quảng cáo - (ảnh CAHN).

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic, số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 58 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội để trình báo và cung cấp thông tin.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn những cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; đồng thời kiểm tra thông tin về trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề của người trực tiếp thực hiện dịch vụ, tránh tin tưởng vào những nội dung quảng cáo, giới thiệu không được kiểm chứng.

