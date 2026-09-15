Hưng Yên: Khởi tố 6 kẻ chuyên mua bán nhân viên nữ quán karaoke

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 06 bị can về tội "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo khoản 1 Điều 150 và Điều 151 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm:

Khởi tố Nguyễn Văn Thích (SN 1994, trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng); Đinh Hoài Nam (SN 2001, trú tại thôn Dẹ 1, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Duy Thanh (SN 1996, trú tại thôn Lộng Khê 2, xã A Sào, tỉnh Hưng Yên); Đặng Văn Toàn (SN 2007, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hà (SN 1990, ở TDP Hương Sơn 9, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Đức Hiền (SN 2002 ở thôn Đại Chu, xã Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Thích (SN 1994, trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng), Đặng Văn Toàn, Đinh Hoài Nam về hành vi Mua bán người.

Các quyết định tổ tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Thích quen biết Đặng Văn Toàn thông qua hội nhóm "Nhân viên Karaoke" trên mạng xã hội Facebook.

Thích làm nghề chăn dắt nhân viên nữ làm rót bia bấm bài tại các quán karaoke tại khu vực xã Gia Lộc và các xã lân cận tại Hải Phòng. Quá trình làm Thích cần tìm nhân viên nữ nên đã nói với Toàn tìm hộ. Toàn đồng ý, khi nào có sẽ báo cho Thích biết; Thích thỏa thuận sẽ trả tiền công cho Toàn từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng một nhân viên.

Để có nguồn nhân viên cho Thích, Toàn thường xuyên lên các hội nhóm trên mạng xã hội như "Tuyển nhân viên Karaoke", "Nhân viên Karaoke"… đăng thông tin tìm nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài tại quán Karaoke.

Cũng thông qua các hội nhóm này, Toàn quen biết với N.T.Y.N (SN 2010, trú tại tỉnh Điện Biên) và cháu P.T.K.N (SN 2011, trú tại thành phố Quảng Ninh); khi quen biết Toàn thì P.T.K.N đang làm nhân viên quán karaoke tại huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh cũ), còn N.T.Y.N đang làm nhân viên cho Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền (Hà và Hiền làm nghề chăn dắt nhân viên nữ để làm rót bia bấm bài tại các quán karaoke tại tỉnh Thái Nguyên).

Toàn và Thích thống nhất rủ N.T.Y.N và cháu P.T.K.N về làm cho Thích ở Hải Phòng thì được cả hai đồng ý. Sau đó Toàn, Thích đón cả hai về làm nhân viên Karaoke ở Hải Phòng. Quá trình đón N.T.K.N thì Thích và Toàn phải trả cho Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền số tiền 20.500.000đ.

Sau khi làm cho Thích và Toàn khoảng một tháng thì N.T.Y.N và cháu P.T.K.N cảm thấy chán nên muốn đổi chỗ làm, Thích và Toàn đồng ý và bán cả hai cho Đinh Hoài Nam hiện đang làm quản lý nhân viên ở phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) lấy số tiền 28.500.000đ.

Sau khi làm với Nam một thời gian, N.T.Y.N và cháu P.T.K.N tiếp tục liên hệ với Nguyễn Duy Thanh nhờ đón 2 người về làm cho Thanh. Sau đó Thanh trả cho Nam số tiền 33.900.000đ để đưa N.T.Y.N và P.T.K.N về làm cho mình ở xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.