Nữ quái và chiêu 'lướt' đất cuỗm gần 20 tỷ đồng

Ngày 16/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Võ Thị Ngân. ẢNH: C.A

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Ngân rủ một số người góp tiền đầu tư mua bán bất động sản. Thời gian đầu, người này trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ, đúng hẹn nên tạo được lòng tin.

Sau khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất tiền do đầu tư trên mạng, Ngân nảy sinh ý định huy động tiền của người khác để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Để thực hiện, Ngân đưa ra thông tin cần huy động dòng tiền để đầu tư, mua bán “lướt” đất. Người này cam kết chỉ sau 5-15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời, gọi là “tiền chênh”.

Nhằm củng cố lòng tin, Ngân còn dựng các giao dịch và tin nhắn giả, tạo cho người góp vốn cảm giác các thương vụ mua bán bất động sản đang diễn ra thực tế.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngân không sử dụng vào việc mua bán bất động sản như cam kết mà chuyển tiền cho những người khác để trả các khoản nợ trước đó, chi tiêu cá nhân và tiếp tục “xoay vòng” tiền.

Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Võ Thị Ngân đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền 19,7 tỷ đồng.

Ngày 15/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Võ Thị Ngân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi góp vốn, đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn. Trước khi chuyển tiền, cần xác minh kỹ cá nhân, tổ chức huy động vốn và mục đích sử dụng tiền.

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