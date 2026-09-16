Thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe tải kéo sơ mi rơ moóc chạy quá tốc độ trên quốc lộ

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 15/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 1311+500 Quốc lộ 1, Tổ TTKS số 2 thuộc Trạm CSGT Tuy An, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô tải 77H-098.XX kéo theo sơ mi rơ moóc 77RM-020.XX chạy quá tốc độ quy định.

Qua thiết bị nghiệp vụ, phương tiện được xác định chạy 61/50 km/h, vượt quá tốc độ cho phép 11 km/h.

Hình ảnh phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định người điều khiển phương tiện là N.V.A (SN 2008), chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và tiếp tục xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, việc một người chưa từng được cấp giấy phép lái xe ô tô nhưng vẫn điều khiển xe tải kéo theo sơ mi rơ moóc lưu thông trên Quốc lộ 1 là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Đây là loại phương tiện có kích thước lớn, quán tính cao, đòi hỏi người điều khiển phải được đào tạo, sát hạch và có kỹ năng xử lý tình huống nghiêm ngặt.

CSGT xử lý phương tiện vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Chỉ một thao tác sai, một giây mất kiểm soát cũng có thể biến phương tiện thành nguồn nguy hiểm trực tiếp trên đường, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhiều người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.