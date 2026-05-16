Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm

Trước đó, Công an xã Can Lộc phát hiện tài khoản Tiktok “htl” do N.M.D. (SN 2012, trú thôn Hồng Tân, xã Can Lộc) quản lý, đăng tải nhiều nội dung mang tính khiêu khích, thách thức một nhóm thanh thiếu niên khác ở địa bàn xã Thạch Hà đánh nhau.

Dưới nội dung các bài viết được đăng tải, các thanh thiếu niên ở xã Can Lộc và Thạch Hà vào bình luận, hẹn tụ tập gặp nhau vào đêm 14/5 và rạng sáng 15/5 giải quyết mâu thuẫn. Cả 2 nhóm chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm như kiếm, mã tấu, dao, xiên sắt tự chế, vỏ chai bia và gạch đá...

Lực lượng chức năng vào cuộc, triển khai các biện pháp ngăn chặn, triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ nhiều hung khí, phương tiện phục vụ việc tụ tập đánh nhau. Nhóm thanh thiếu niên được xác định có 25 đối tượng.

Tại công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, giáo dục, các đối tượng cam kết không tái phạm.