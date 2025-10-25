Hà Nội: Không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký văn bản về việc không thu hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.
Theo cổng thông tin UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.
Công văn nêu rõ: Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, trong đó có nội dung "yêu cầu không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu".
UBND TP Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm phục vụ hành chính công/chi nhánh, các điểm phục vụ hành chính công và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, thay thế hồ sơ giấy bằng việc khai thác dữ liệu đối với các thành phần hồ sơ.
Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết TTHC đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào.
Các Sở, Ban, Ngành thực hiện rà soát, xây dựng, trình phê duyệt phương án tái cấu trúc đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, giải quyết toàn trình đối với TTHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.
Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố; UBND các xã, phường bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện TTHC tại các Chi nhánh, điểm phục vụ hành chính công.
Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; xử lý hoặc đề xuất xử lý nếu phát hiện trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố.
UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả và khó khăn, vướng mắc (nếu có) về UBND Thành phố (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố) để tổng hợp, xem xét giải quyết.
Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu gồm:
