Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Thứ hai, 16:09 22/12/2025 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đang gấp rút triển khai phương án xén vỉa hè, mở rộng lòng đường tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (TP Hà Nội). Trong quá trình thi công, hàng chục cây xanh đã được chặt hạ hoặc đánh chuyển.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 1.

Nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân (thuộc địa bàn 2 phường Thanh Xuân, Yên Hòa, TP Hà Nội) là khu vực có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 2.

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đang triển khai xén hè, mở rộng mặt đường tại khu vực nút giao này, đồng thời, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, hệ thống chiếu sáng... trong phạm vi thi công cũng được di dời, điều chỉnh.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, nhiều đoạn vỉa hè trên đường Lê Văn Lương đoạn giao cắt với đường Nguyễn Tuân đã được đào xới. Khu vực này dự kiến được mở rộng thêm khoảng 2 m.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 4.

Để thực hiện dự án, có tổng cộng 52 cây xanh phải chặt hạ, di dời. Trong ảnh là hàng loạt cây xanh trên đường Lê Văn Lương đã bị chặt hạ.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 5.

Trong số cây xanh bị ảnh hưởng, 10 cây đã già cỗi, đường kính lớn, chủ yếu là cây hoa sữa nên buộc phải chặt hạ theo phương án được phê duyệt. Các cây còn lại được cắt tỉa, giữ nguyên bầu đất và đánh chuyển sang vị trí khác.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 6.

Theo Phòng Quản lý công trình ngầm và cây xanh (Sở Xây dựng Hà Nội) đánh giá, những cây bị chặt hạ có kích thước quá lớn, khả năng sống sót thấp nếu di dời, nên việc chặt hạ là cần thiết để bảo đảm an toàn và tiến độ dự án.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 7.

Khu vực Đường Lê Văn Lương và Hoàng Minh Giám hiện cũng đang được gấp rút thi công, mở rộng. Toàn bộ phần vỉa hè giáp mặt đường đã được cắt xén, các hạng mục kỹ thuật như trụ cứu hỏa, cáp viễn thông... cũng đang được di dời.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 8.

Tuyến đường Hoàng Minh Giám được mở rộng khoảng 2 m mỗi bên.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 9.

Các đoạn tuyến đã hoàn thành di dời hệ thống cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đang được nhà thầu đã tiến hành thi công mở rộng.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 10.

Trong năm 2025, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã triển khai xén hè, mở rộng mặt đường nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông 6 nút giao: Đình Thôn - Phạm Hùng; ngã tư Vũ Quỳnh - Mễ Trì; ngõ 171 giao đường Nguyễn Xiên; ngõ Hòa Bình 7 giao đường Minh Khai; nút giao Chu Huy Mân - Nguyễn Lam; nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông - Ảnh 11.

Hiện còn 5 nút giao đang thi công gồm: khu vực đường Minh Khai (gầm cầu Vĩnh Tuy – phố Mạc Thị Bưởi); Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Chí Thanh; Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân; Ngụy Như Kon Tum – Vũ Trọng Phụng; Võ Văn Kiệt – đường vào Khu công nghiệp Quang Minh, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12.

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông:

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để mở rộng 'điểm nóng' ùn tắc giao thông

Hà Nội: Hiện trạng khu vực sắp xây cầu, mở rộng đường lên 21m tại hồ Tây Hà Nội: Hiện trạng khu vực sắp xây cầu, mở rộng đường lên 21m tại hồ Tây

GĐXH - UBND TP Hà Nội mới đây đã thống nhất phương án xây dựng cầu nối giữa hồ Thủy Sứ với Đầm Trị (quận Tây Hồ) mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây lên 21m, gấp 3 lần hiện tại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Hiện trạng dự án mở rộng đường 'huyết mạch' hơn 8.000 tỷ ở Hà Nội

Hiện trạng dự án mở rộng đường 'huyết mạch' hơn 8.000 tỷ ở Hà Nội

Thống nhất nghiên cứu mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 12 làn xe

Thống nhất nghiên cứu mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 12 làn xe

Cùng chuyên mục

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ, kiểm soát nghiêm truy xuất nguồn gốc và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ 'thẻ vàng' thủy sản.

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, có sương mù. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng cao có nơi đến 27 độ.

Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biển

Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biển

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển TP Huế, hai ngư dân Quảng Trị không may bị lật thuyền nan. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân địa phương, cả hai được đưa vào bờ an toàn.

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.

Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Sau 7 ngày Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện két sắt cũ chứa vàng trong lúc thu mua phế liệu, người phụ nữ ở Hà Tĩnh chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo công an.

Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ

Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nay đến 23/12 miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, đêm 23 và ngày 24/12 trời chuyển mưa rải rác; Lần đầu bẫy ảnh ghi nhận "báu vật" – beo lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Thời sự - 1 ngày trước

Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 2 ngày trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 2 ngày trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Xem nhiều

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Thời sự

GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Thời sự
Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Thời sự
Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top