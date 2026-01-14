Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 người
GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.
Theo đó, vào khoảng 01h48 phút ngày 14/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy phát ra từ Nhà nghỉ An Phú (địa chỉ số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông). Đây là ngôi nhà dạng ống cao 8 tầng, diện tích mặt sàn khoảng 136m², thời điểm xảy ra cháy có nhiều người đang lưu trú bên trong.
Nhận định tính chất nguy hiểm của vụ việc, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã lập tức điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, 13, 15 và 31 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) đến hiện trường.
Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đám cháy đang bùng phát tại một phòng nghỉ trên tầng 3. Khói khí độc nhanh chóng lan tỏa, đe dọa tính mạng của những người ở các tầng trên. Chỉ huy chữa cháy đã quyết định triển khai một mũi tập trung phun nước khống chế ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan lên các tầng cao; mũi còn lại sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận từ bên ngoài, đồng thời cử lính cứu hỏa mang bình thở xâm nhập vào bên trong để tìm kiếm nạn nhân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát đã hướng dẫn nhóm người bị mắc kẹt di chuyển thoát nạn lên khu vực tầng mái thoáng khí, đồng thời tổ chức đưa toàn bộ 7 người trong nhà ra ngoài an toàn. Chỉ sau khoảng 20 phút nỗ lực chiến đấu với "giặc lửa", đến 02h10 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người. Diện tích bị ảnh hưởng bởi lửa khoảng 10m² tại khu vực tầng 3. Liên quan đến vụ việc này, Công an quận Hà Đông sau đó đã tạm giữ một đối tượng để làm rõ nghi vấn cố ý gây cháy.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
