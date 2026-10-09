'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

Thời gian qua, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) đã đưa hệ thống camera thông minh vào vận hành để phục vụ công tác nghiệp vụ tại các bến phà, đò ngang trên địa bàn Thủ đô.

Các phương tiện di chuyển trên bến phà Thọ An xã Liên Minh, TP Hà Nội.

Ngày 9/10, theo ghi nhận của PV tại bến phà Thọ An Thọ An (xã Liên Minh, Hà Nội), hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt tại khu vực bến phà và trực tiếp trên các phương tiện đường thủy, có nhiệm vụ truyền hình ảnh liên tục về cho lực lượng chức năng.

Theo Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, việc ứng dụng công nghệ giúp lực lượng chức năng thuận tiện hơn rất nhiều trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tại bến khách ngang sông.

Hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt tại khu vực bến phà và trực tiếp trên các phương tiện đường thủy.

Cụ thể, hình ảnh từ hiện trường có thể được theo dõi trực tuyến qua điện thoại thông minh, tại trụ sở đơn vị hoặc ngay trong quá trình cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra lưu động trên sông.

Sự hỗ trợ từ camera tạo thêm một kênh nắm bắt tình hình đắc lực, giúp lực lượng chức năng theo dõi sát sao việc tổ chức vận chuyển hành khách, việc chấp hành quy định an toàn tại bến để chủ động nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời khi cần thiết.

Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1.

Trong các buổi kiểm tra tại bến phà Thọ An, lực lượng Cảnh sát đường thủy tiến hành kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, bao gồm giấy tờ liên quan đến hoạt động của bến và phương tiện, cũng như việc trang bị, sử dụng áo phao cho hành khách.

Bên cạnh sự giám sát của cơ quan chức năng, anh Trần Thái Học - người quản lý bến phà Thọ An cho biết, đơn vị luôn tổ chức vận chuyển hành khách theo hướng ưu tiên tuyệt đối cho an toàn tính mạng người dân.

Cùng với giám sát bằng camera, CSGT Hà Nội kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, trang bị áo phao và giấy tờ tại bến khách ngang sông.

Mọi hành khách đều được yêu cầu mặc áo phao khi xuống phà; số lượng phương tiện bố trí luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng trọng tải cho phép. Ban quản lý bến cũng duy trì phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân mặc áo phao đúng cách và sử dụng các dụng cụ cứu sinh.

Việc kết hợp linh hoạt giữa giám sát bằng camera công nghệ cao và tuần tra, kiểm tra trực tiếp là bước tiến quan trọng giúp lực lượng Cảnh sát đường thủy quản lý chặt chẽ hơn các bến khách ngang sông trên địa bàn Thủ đô.

Camera tại bến phà Thọ An và trên phương tiện thủy hỗ trợ CSGT Hà Nội giám sát hoạt động vận chuyển khách qua sông từ xa.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng công tác giám sát kỹ thuật không thể thay thế cho ý thức trách nhiệm của con người. Chủ bến, người điều khiển phương tiện và mỗi hành khách đều phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Khi tham gia giao thông bằng đò, phà, người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của người quản lý bến và lái phà, mặc áo phao đúng cách, không chen lấn, xô đẩy và không tự ý lên xuống khi phương tiện chưa bảo đảm các điều kiện an toàn.