Hà Nội: Mang xăng đến đốt nhà người khác, người đàn ông bị bắt

Chiều ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đức (SN 1991 ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào 19/02/2025, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, nhận được tin trình báo của anh R (SN 1994, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về việc vào khoảng 0h45 cùng ngày, một đối tượng, điều khiển xe máy, cầm 01 chai xăng đổ vào cổng nhà anh và đốt, làm cháy một phần cánh cổng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Đến ngày 21/02/2025, các lực lượng đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Đức. Tại cơ quan công an, đối tượng Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Đức về hành vi "Giết người" để điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

