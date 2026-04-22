Hà Nội: Người phụ nữ thuê sát thủ ở Hải Phòng với giá 300 triệu bắn đối thủ ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn
GĐXH - Sau gần 6 năm lẩn trốn, người phụ nữ bị truy nã vì thuê hai đối tượng dùng súng bắn đối thủ làm ăn tại Ninh Hiệp (Gia Lâm cũ, Hà Nội) đã ra đầu thú khi được lực lượng công an vận động.
Tối 22/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa vận động thành công đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú, liên quan đến vụ thuê sát thủ giết người xảy ra tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (cũ) vào năm 2020.
Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến việc làm ăn kinh doanh, Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) đã thuê 2 đối tượng từ Hải Phòng sát hại anh M (trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ).
Khoảng 18h ngày 11/1/2020, tại khu vực trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp (cũ), khi anh M đi chơi thể thao về thì bất ngờ bị hai người đi xe máy áp sát, rút súng bắn. Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm (cũ) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 15/1/2020, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng là Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cũ) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũ).
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận được Trần Thị Xuân Hương thuê với giá 300 triệu đồng để sát hại anh M. Sau khi gây án, Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (cũ) ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Xuân Hương về tội Giết người.
Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng di chuyển qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thậm chí từng trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng. Các cán bộ điều tra đã kiên trì tuyên truyền, vận động Hương ra đầu thú. Tối 21/4/2026, Trần Thị Xuân Hương đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
