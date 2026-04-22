Lào Cai: TikToker 'câu tương tác' bằng nội dung phản cảm, nhận cái kết đắt giá
GĐXH - Đăng tải video có nội dung phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội, một TikToker tại Lào Cai vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.
Ngày 22/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, trước đó ngày 16/4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “H.N” đăng tải video với nội dung gây phản cảm, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Trước sự việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Khánh Yên tiến hành xác minh, làm rõ một trường hợp đăng tải nội dung phản cảm trên mạng xã hội Facebook.
Qua xác minh, xác định người đăng tải video nói trên là anh C.A.N (SN 1993), hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Mậu, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý, C.A.N là một “TikToker” khá nổi trên các nền tảng mạng xã hội TikTok và Facebook.
Tại cơ quan công an, C.A.N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, mục đích đăng tải nhằm thu hút người xem, tăng lượt tương tác đối với các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.
Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với C.A.N về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc” và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, với số tiền 7.500.000 đồng.
Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không đăng tải, chia sẻ các nội dung phản cảm, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, trật tự xã hội. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mâu bị bắt giữPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành dưới vỏ bọc thợ sơn, đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Yên Bái.
Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giamPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.
Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứuPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.
Đà Nẵng: Bắt đối tượng có tiền án, cướp điện thoại của du khách nước ngoài lúc rạng sángPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng, Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp tục đi cướp giật tài sản.
Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.
Điều tra mở rộng vụ cung cấp thực phẩm vào trường học tại Thái NguyênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thái Nguyên đồng thời khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.
Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh ToànPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.
Hưng Yên: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 13 - 19/4/2026)Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo 67 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 13 - 19/4/2026.
Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, hai mẹ con ở Hà Tĩnh mượn 4 xe máy của người khác rồi đưa đi cầm cố.
Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí, tụ tập đua xePháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí và sử dụng mô tô tham gia giao thông với dấu hiệu đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượngPháp luật
GĐXH - Cơ quan Công an xác định, Tùng, Hà, Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88” và được hưởng 381 triệu đồng.