Lào Cai: TikToker 'câu tương tác' bằng nội dung phản cảm, nhận cái kết đắt giá

Ngày 22/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, trước đó ngày 16/4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “H.N” đăng tải video với nội dung gây phản cảm, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Trước sự việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Khánh Yên tiến hành xác minh, làm rõ một trường hợp đăng tải nội dung phản cảm trên mạng xã hội Facebook.

Qua xác minh, xác định người đăng tải video nói trên là anh C.A.N (SN 1993), hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Mậu, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý, C.A.N là một “TikToker” khá nổi trên các nền tảng mạng xã hội TikTok và Facebook.

Tại cơ quan công an, C.A.N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, mục đích đăng tải nhằm thu hút người xem, tăng lượt tương tác đối với các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với C.A.N về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc” và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, với số tiền 7.500.000 đồng.

Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không đăng tải, chia sẻ các nội dung phản cảm, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, trật tự xã hội. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



