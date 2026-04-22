Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mau bị bắt giữ

Thứ tư, 18:40 22/04/2026 | Pháp luật
GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành dưới vỏ bọc thợ sơn, đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Yên Bái.

Ngày 21/4/2026, bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an phường Yên Bái đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại Ấp Rạch Gốc B, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trường Giang về tội sử dụng trái phép chất ma tuý, đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tổ chức truy tìm. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng lẩn trốn tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An,… dưới vỏ bọc thợ sơn.

Sáng 21/4/2026, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Trường Giang có dấu hiệu di chuyển và lẩn trốn tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi xác minh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xây dựng phương án, phối hợp với Công an phường Yên Bái triển khai lực lượng rà soát, khoanh vùng các khu vực nghi vấn.

Nguyễn Trường Giang bị bắt giữ tại Lào Cai sau thời gian lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã bí mật tiếp cận, tổ chức bao vây, áp sát, khống chế và bắt giữ thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực tổ dân phố Hồng Nam.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận để tiếp tục trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, sáng 21/4/2026 đã di chuyển từ Hải Phòng lên Lào Cai với mục đích tìm việc làm thuê. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 10 giờ lẩn trốn tại phường Yên Bái, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đăng tải video có nội dung phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội, một TikToker tại Lào Cai vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đang thuộc diện quản lý của cơ quan chức năng, Phạm Minh Khoa (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp tục đi cướp giật tài sản.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thái Nguyên đồng thời khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo 67 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 13 - 19/4/2026.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, hai mẹ con ở Hà Tĩnh mượn 4 xe máy của người khác rồi đưa đi cầm cố.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí và sử dụng mô tô tham gia giao thông với dấu hiệu đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
