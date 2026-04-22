Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mau bị bắt giữ
GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành dưới vỏ bọc thợ sơn, đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Yên Bái.
Ngày 21/4/2026, bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an phường Yên Bái đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại Ấp Rạch Gốc B, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) khi đang lẩn trốn trên địa bàn.
Trước đó, ngày 20/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trường Giang về tội sử dụng trái phép chất ma tuý, đồng thời phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tổ chức truy tìm. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng lẩn trốn tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An,… dưới vỏ bọc thợ sơn.
Sáng 21/4/2026, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Trường Giang có dấu hiệu di chuyển và lẩn trốn tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi xác minh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xây dựng phương án, phối hợp với Công an phường Yên Bái triển khai lực lượng rà soát, khoanh vùng các khu vực nghi vấn.
Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã bí mật tiếp cận, tổ chức bao vây, áp sát, khống chế và bắt giữ thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực tổ dân phố Hồng Nam.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận để tiếp tục trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, sáng 21/4/2026 đã di chuyển từ Hải Phòng lên Lào Cai với mục đích tìm việc làm thuê. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 10 giờ lẩn trốn tại phường Yên Bái, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
