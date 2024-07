Hà Nội: Nhà hàng buffet hải sản nổi tiếng ở quận Hà Đông tiếp tục bị phốt 'đuổi khách' chỉ vì phản ánh cua có mùi khai

GĐXH - Hiện nay, trường Đại học An ninh nhân dân đã chính thức công bố điểm trúng tuyển kì thi tháng 6/2024.

Trên mạng xã hội, trong một hội nhóm review đồ ăn có xuất hiện bài viết của tài khoản Facebook có tên K.V.D chia sẻ về trải nghiệm tệ khi đến sử dụng dịch vụ tại một nhà hàng buffet hải sản nổi tiếng tại quận Hà Đông, Hà Nội.



Theo đó, anh D cho biết, anh là một trong những khách hàng thân thiết của nhà hàng này tại cơ sở Trần Phú, Hà Đông. Tuy nhiên đến ngày 1/7/2024, khi anh dùng bữa tại nhà hàng thì có ăn phải món cua có mùi bị khai. Sau đó, anh đã có phản ánh ngay với nhân viên nhà hàng và nhận lại được lời phản hồi: "Cua bên em không phải là cua bị chết, đây là mùi vị đặc trưng của cua tại các vùng miền khác nhau. Anh chị cứ sử dụng bình thường và con nào mình không dùng được thì mình bỏ lại, vì mình đang sử dụng buffet mà." Anh D cho biết, anh hài lòng với cách xử lý này và tiếp tục vui vẻ dùng bữa.

Sau khi đi lấy thêm 3 con cua về bàn để dùng thì có 1 nhân viên nam mặc sơ mi trắng giống quản lý nhà hàng đi tới và nói: "Anh chị vui lòng không sử dụng cua giúp em, đồ ăn bên em không hợp khẩu vị với anh chị, anh chị đứng dậy thanh toán vì đồ ăn bên em không đáp ứng được nhu cầu cao của anh chị."

Lúc này, anh D cảm thấy bức xúc vì thái độ nhân viên nhà hàng và dừng lại bữa ăn ngay sau đó, thanh toán và ra về. Anh D cho biết, tất cả những nhân viên xử lý phản hồi của khách hàng đều không giới thiệu về tên hay chức vụ trong nhà hàng. Đây là hành động thiếu tôn trọng khách hàng khi làm ngành dịch vụ.

Đặc biệt, trong bài viết, anh D có nhấn mạnh: "Mình sẽ không xóa bài này kể cả CVL có nhét tiền vào mồm mình. Bài này bị xóa trừ khi bị hack nick. Nhất định sẽ không để vụ này chìm."

Trước sự việc khách hàng phản ánh về thái độ nhân viên nhà hàng, ngay sau đó, nhà hàng có lên tiếng trên fanpage chính thức, bày tỏ sự lấy làm tiếc khi để khách hàng gặp phải trải nghiệm không tốt như trên.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, ngày 29/6/2024 cũng có hai vị khách đến ăn tại nhà hàng và phải nhập viện vào sáng hôm sau. Theo lời của nhân vật, quản lý của nhà hàng sau khi nhận được phản ánh chỉ hỏi thăm qua loa và khẳng định đồ ăn hải sản của nhà hàng là rất tươi, việc khách hàng phải nhập viện là do khách hàng ăn đồ ăn không phù hợp với cơ thể.

Hiện nay, nhà hàng vẫn đang hoạt động bình thường và có chuỗi cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh./.

