Bị khách tố chất lượng đồ ăn kém, nhà hàng buffet hải sản nổi tiếng ở Hà Nội nói gì?

GĐXH - Việc cố tình bất chấp "lệnh" đình chỉ, ngang nhiên hoạt động kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC là hành vi coi thường pháp luật, thách thức các cơ quan chức năng và coi thường tính mạng người dân của quán Buffet nướng chảo gang 9BUK.

Trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook có tên T.H.T đã đăng tải bài viết phản ánh về chất lượng đồ ăn của một nhà hàng buffet hải sản nổi tiếng nằm ở Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Theo đó, sau khi 2 vị khách này sử dụng buffet tại nhà hàng đã có dấu hiệu bị nhiễm khuẩn đường ruột và phải nhập viện. Tài khoản này cho biết, vào ngày 29/6, chị T đi cùng bạn trai đến nhà hàng và sử dụng buffet hải sản. Tại đây, 2 người có ăn nhiều món ăn khác nhau như tôm, cua, bề bề, hàu, sasimi,...

Trong quá trình sử dụng đồ ăn tại nhà hàng, chỉ chị T ăn cua và có ăn phải con hàu nướng có mùi bị thối. Đến khoảng 8h37 phút, hai người thanh toán và ra về.

Đến sáng ngày 30/6, chị T có dấu hiệu bị đau bụng quằn quại từng cơn, "miệng nôn trôn tháo" và phải vào bệnh viện gấp. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ cho biết chị T bị nhiễm khuẩn đường ruột, lượng bạch hầu trong máu tăng lên gấp nhiều lần. Bệnh viện đã yêu cầu chị T nằm lại bệnh viện để theo dõi biến chứng. Bạn trai chị T cũng gặp phải dấu hiệu đau bụng và đi ngoài.

Chị T đã có phản ánh với nhà hàng và được phía bên quản lý nhà hàng liên hệ để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tuy nhiên, chị T cho biết, người quản lý vẫn khẳng định rằng hải sản của nhà hàng là rất tươi, việc chị T phải nhập viện là do chị T ăn đồ ăn không phù hợp với cơ thể.

Vào vai một vị khách muốn sử dụng dịch vụ buffet hải sản tại nhà hàng, PV GĐ&XH có trao đổi với đại diện nhà hàng về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, phía bên nhà hàng khẳng định:

"Do hải sản bản chất là tính hàn nên nếu bụng không khỏe hoặc yếu thì cũng dễ bị lạnh bụng và đau bụng. Còn nếu do chất lượng hải sản thì nhà hàng mỗi ngày đều gọi feedback để xin đánh giá. Nếu nguồn cung không tốt thì nhà hàng sẽ thay đổi lại bên cung cấp và khắc phục những vấn đề chưa tốt. Với mỗi khách hàng sẽ có cách đánh giá và nhận xét khác nhau."

Được biết, hiện nay nhà hàng buffet hải sản trên vẫn đang hoạt động bình thường. Phía bên nhà hàng cũng cho biết sẽ vẫn tích cực tiếp nhận các góp ý của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ mỗi ngày.

GĐXH - Mặc dù đã bị UBND - Công an phường Nghĩa Đô dán thông báo đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, quán Buffet nướng 9 BUK tại số 94 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) vẫn hoạt động bình thường bất chấp lệnh đình chỉ.