Hà Nội: Nhà hát Opera tại bán đảo Quảng An vừa được phê duyệt có gì đặc biệt?

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 6132/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500. Địa điểm tại phường Quảng An, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Phối cảnh tổng thể đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An. Nguồn: UBND quận Tây Hồ.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu vực không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính phường Quảng An, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Phía Đông Bắc giáp đường Âu Cơ và đường Xuân Diệu. Phía Tây Bắc giáp các khu đất ven đường Đặng Thai Mai và giáp hồ Thủy Sứ. Phía Tây Nam giáp mặt nước Hồ Tây. Phía Đông Nam giáp các khu đất ven trục không gian Đặng Thai Mai, khu biệt thự Tây Hồ.

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 44,1ha, với chức năng chính là công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, nhà hát thành phố, công trình tôn giáo tín ngưỡng, khu vui chơi giải trí và dịch vụ khách sạn, thương mại. Quy hoạch nhằm hình thành trục cây xanh, khu vui chơi giải trí, công viên văn hóa tâm linh, công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.

Phối cảnh nhà hát Opera ở bán đảo Quảng An, Hồ Tây. Nguồn: UBND quận Tây Hồ.

Đáng chú ý, trong đồ án quy hoạch vừa được phê duyệt, sẽ xây dựng một nhà hát Opera có quy mô lớn, hiện đại, tiêu biểu cho Thủ đô; với trục không gian cảnh quan công cộng, kết hợp với khu vực phát triển thương mại, dịch vụ, khách sạn phục vụ du lịch nghỉ dưỡng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Nhà hát Opera tại bán đảo Quảng An dự kiến có diện tích khoảng 13.000 m2, thiết kế nổi trên mặt hồ Đầm Trị, được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Nhà hát do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Italy Renzo Piano thiết kế. Renzo Piano là tác giả của các công trình biểu tượng như trung tâm Georges Pompidou ở Paris (Pháp) hay The Shard ở London (Anh).

Nhà hát Opera tại bán đảo Quảng An dự kiến có diện tích khoảng 13.000 m2, thiết kế nổi trên mặt hồ Đầm Trị. Nguồn: UBND quận Tây Hồ.

Nhà hát Opera có 1.822 chỗ (gấp 3 Nhà hát Lớn Hà Nội, xấp xỉ Esplanade Singapore). Không gian chính gồm: Sảnh chính, khán phòng opera 1.822 chỗ, văn phòng, phòng diễn tập và tập luyện, bảo tàng, sàn vọng cảnh…

Trong bản thiết kế dự án nhà hát, đơn vị tư vấn cho hay Renzo Piano nêu ý tưởng kiến trúc nhà hát với hình dáng gợi nhắc những con sóng trên mặt nước Hồ Tây. Phần mái vòm cũng được sử dụng hiệu ứng ngọc trai, giúp những khoảnh khắc thay đổi của thời gian như bình minh, hoàng hôn trên mặt nước Hồ Tây được phản chiếu và tạo vẻ đẹp riêng có.

Nhà hát do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Italy Renzo Piano thiết kế. Nguồn: UBND quận Tây Hồ.

Không chỉ có phần vỏ mái độc đáo, nhà hát Opera mới của Thủ đô còn được ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật thiết kế tân tiến. Toàn bộ tường của khán phòng chính được trang bị hệ thống các tấm acoustic có thể vận hành bằng cơ khí.

Quy hoạch chi tiết khu vực không gian trung tâm bán đảo Quảng An sẽ thiết lập trục không gian kết nối từ khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - Hồ Tây - bán đảo Hồ Tây - Sông Hồng - thành Cổ Loa. Qua đó bảo tồn, tôn tạo và khai thác các giá trị đặc trưng về văn hóa, cảnh quan, mặt nước Hồ Tây, hồ Đầm Trị... các di tích đình, đền, chùa hiện có, không gian kiến trúc cảnh quan khớp nối hài hòa không gian kiến trúc cảnh quan với các dự án xung quanh.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng nhằm kết nối không gian ngầm đô thị, bãi đỗ xe ngầm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch của TP Hà Nội; cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bổ sung bãi đỗ xe, bảo vệ môi trường sinh thái mặt nước Hồ Tây và môi trường khu vực.

Video thiết kế nhà hát Opera Hà Nội tại bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội: