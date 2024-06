Hà Nội: Nhanh chóng khống chế đám cháy ở chung cư Bắc Hà

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 15 phút tối 2/6, ngọn lửa cùng khói đen bất ngờ bùng phát tại căn hộ tầng 8 tòa nhà CT1, chung cư C14 Bắc Hà. Cột khói đen bốc cao khiến nhiều người ở tầng trên hoảng hốt hoảng, bỏ chạy xuống sân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trong khi đó, Công an phường Trung Văn (Nam Từ Liêm) điều tiết giao thông tạo điều kiện cho xe cứu hỏa di chuyển thuận lợi.

Ngọn lửa cùng khói đen bất ngờ bùng phát tại căn hộ tầng 8 tòa nhà CT1 (chung cư Bắc Hà). Ảnh: NDCC

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của tòa nhà đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường kết hợp cùng với hệ thống chữa cháy tự động của căn hộ đã được kích hoạt. Cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa cũng thực hiện các biện pháp chuyên môn chống cháy lan... Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: NDCC

Lực lượng chức năng xác định, điểm xuất phát cháy từ cục nóng điều hòa. Vụ cháy không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

