Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều vẫn thi công bất chấp 'lệnh cấm'

Trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng kéo dài tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều (phường Thanh Liệt), Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Trần Sỹ Thanh đã có chỉ đạo xử lý dứt điểm, yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc quyết liệt.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, qua kiểm tra hiện trạng, UBND phường xác định toàn bộ 80 lô đất trong cụm công nghiệp làng nghề đã có công trình xây dựng trên đất; 10 trường hợp chủ đầu tư đã phá dỡ công trình cũ và xây dựng mới trên nền công trình cũ.

Hiện trạng các công trình xây dựng đã cơ bản xây xong phần thô trước ngày 01/7/2025 và đang tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, 9 trường hợp xây dựng không có giấy phép xây dựng và 1 trường hợp xây dựng sai quy hoạch được phê duyệt.

Nhiều hạng mục, công trình tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều vi phạm trật tự xây dựng, mục đích sử dụng đất từ trước ngày 1/7/2025.

UBND phường Thanh Liệt đã tiếp nhận hồ sơ xử lý vi phạm từ UBND xã Tân Triều (trước sát nhập) đối với 10 trường hợp này; qua kiểm tra, nắm bắt, ghi nhận các công trình vẫn tiếp tục cố tình hoàn thiện.

UBND phường Thanh Liệt đã ban hành thông báo yêu cầu ngừng thi công xây dựng đối với 10 trường hợp xây dựng vi phạm trên, đồng thời có thông báo gửi đến các chủ cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn yêu cầu ngừng cung cấp vật liệu đến các công trình vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND phường Thanh Liệt cũng đã có văn bản gửi Công ty Điện lực Hà Đông đề nghị phối hợp dừng cung cấp điện đối với các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường, trong đó có cụm công nghiệp làng nghề.

Công trình nhà cao tầng với lớp sơn trắng vừa hoàn thiện, dù bên ngoài cửa đóng kín nhưng bên trong hoạt động thi công vẫn diễn ra.

Dù vậy, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội trong ngày 11/8, bên cạnh một số công trình đã dừng hoạt động thì không ít công trình vi phạm tại đây vẫn thi công bất chấp "lệnh cấm".

Cụ thể, tại một công trình nhà cao tầng với lớp sơn trắng nằm trong cụm công nghiệp, với kiến trúc tựa như một tòa nhà văn phòng kết hợp nhà ở, công trình này đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Trước đó không lâu, công trình vẫn được quây kín bằng lưới đen, nhưng nay đã "lộ diện".

Từ bên ngoài, dù cửa cuốn tầng một đóng kín, nhưng tiếng máy cắt, máy khoan và tiếng công nhân vọng ra từ bên trong cho thấy việc thi công, hoàn thiện các hạng mục vẫn đang được gấp rút thực hiện.

Công trình nhà cao tầng được bao bọc bởi lớp lưới đen, công nhân liên tục vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào công trình (chiều 11/8).

Cách đó chỉ vài chục mét, một công trình nhà cao tầng khác vẫn đang trong giai đoạn xây thô, được bao bọc bởi lớp lưới đen. Phía ngoài, sắt thép, giàn giáo và vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, chiếm một phần lòng đường.

Các công nhân liên tục ra vào, vận chuyển vật liệu vào bên trong qua một lối đi nhỏ được che chắn tạm bợ, làm việc trong sự cảnh giác...

Sự tiếp diễn của các vi phạm trong bối cảnh chính quyền phường Thanh Liệt đã có những động thái xử lý quyết liệt cho thấy những biện pháp này vẫn chưa đủ "sức nặng" để ngăn chặn các chủ đầu tư vi phạm.

Vi phạm diễn ra trong thời gian dài

Theo tìm hiểu của PV, Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều (thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũ; nay thuộc phường Thanh Liệt) được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND, ngày 28/3/2004 của UBND thành phố Hà Nội, Chủ đầu tư là UBND huyện Thanh Trì (cũ).

Tổng diện tích đất của Cụm công nghiệp làng nghề là 105.777m2, trong đó có 50.270,8m2 phân thành 6 lô với 80 ô đất.

Ngày 27/12/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8923/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, huyện Thanh Trì trên cơ sở Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều.

Tổng diện tích đất của Cụm công nghiệp làng nghề là 105.777m2, trong đó có 50.270,8m2 phân thành 6 lô với 80 ô đất, diện tích từ 300 - 1.000m2 để đấu giá phục vụ sản xuất; ngành nghề chủ yếu là dệt, nhuộm, sơ chế và lông vũ. Mật độ xây dựng là 47,5%; tầng cao trung bình là 1-3 tầng.

Đơn vị quản lý khai thác là Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Vạn Thuận được thuê 6.648m2 để xây dựng nhà điều hành, trưng bày sản phẩm, bãi đỗ xe, trạm cấp nước sạch và giao 5.733m2 để trồng cây xanh, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như xây dựng các hạng mục cấp nước sạch, nhà điều hành trưng bày sản phẩm...

Đơn vị quản lý khai thác là Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Vạn Thuận.

Tuy nhiên, thực tế đã đi chệch hướng hoàn toàn so với quy hoạch. Ngay từ năm 2017, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã chỉ ra một thực trạng đáng báo động: có tới 46 trên tổng số 80 lô đất tại đây xây dựng sai nội dung giấy phép, tương đương với 68 công trình.

Kết quả khảo sát mới nhất của cơ quan chức năng cho thấy, trong 79 lô đất đã xây dựng, hiện có khoảng 184 tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Trong đó, có 18 trường hợp sử dụng đất đúng mục đích theo quyết định trúng đấu giá; 38 trường hợp sử dụng vào mục đích nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ và sản xuất; có 24 trường hợp làm văn phòng thương mại kết hợp sản xuất và 104 trường hợp làm kho xưởng sản xuất không đúng mục đích theo quyết định trúng đấu giá.

Thực trạng này cho thấy, UBND phường Thanh Liệt cần kiên quyết, mạnh tay hơn nữa để xử lý dứt điểm các vi phạm đã tồn tại, không để phát sinh các điểm nóng, qua đó lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị, xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, sạch đẹp.

Ngày 6/8 vừa qua, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với UBND phường Thanh Liệt kiểm tra, rà soát hồ sơ vi phạm và hướng dẫn, đề nghị UBND phường căn cứ quy định để lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp tái phạm tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. Một ngày sau, UBND phường ban hành 10 Quyết định yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh xuất nhập khẩu Vạn Thuận thực hiện việc cắt nước đối với 10 công trình vi phạm; đồng thời đã lập chốt, tăng cường công tác tuần tra, nắm bắt nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm cố tình tiếp tục hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng… UBND phường Thanh Liệt cũng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép giao cho CTCP đầu tư và kinh doanh XNK Vạn Thuận ký hợp đồng với Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để đấu nối nguồn nước thải của Cụm công nghiệp làng nghề vào Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá…

