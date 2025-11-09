Hà Nội: Những khu vực đang có giao dịch bất động sản thổ cư sôi động
GĐXH - Thị trường bất động sản thổ cư Hà Nội trong thời gian qua có sự phân hóa rõ rệt. Nếu như nội đô ngày càng khan hiếm hàng đẹp thì vùng ven lại trở thành điểm đến sôi động.
Quý III/2025 khép lại với một bức tranh bất động sản mang nhiều gam màu đan xen. Báo cáo Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam Quý III/2025 của Viện nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy, nguồn cung mới tuy vẫn nhích lên, đạt hơn 34.600 sản phẩm, nhưng quy mô nhỏ khiến thị trường chưa thực sự bứt phá. Miền Bắc tiếp tục là tâm điểm, chiếm gần một nửa tổng lượng mở bán, đặc biệt là Hà Nội và những vùng ven đang chuyển mình mạnh như Hoài Đức, Thanh Trì hay Long Biên. Các dự án mới chủ yếu vươn ra ngoại vi, nơi quỹ đất còn rộng và nhịp phát triển hạ tầng ngày càng rõ rệt.
Trong khi đó, phân khúc chung cư cao cấp vẫn "nắm trụ" thị trường. Ở Hà Nội, giá căn hộ sơ cấp trung bình đã chạm ngưỡng 95 triệu đồng/m² và gần một nửa nguồn cung mới vượt mốc 120 triệu đồng/m². Điều này vô hình trung đẩy phân khúc vừa túi tiền vào thế khan hiếm. Ngược lại, nhà ở xã hội lại có bước tiến mạnh mẽ, với hơn 692 dự án trên cả nước và số lượng căn hoàn thành tăng gần gấp đôi so với cuối năm trước, đây là một điểm sáng hiếm hoi dành cho những người mua có nhu cầu thực.
Dù nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai, giá nhà đất theo đánh giá của các chuyên gia vẫn khó giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, thị trường cũng không còn cảnh "tăng nóng" như những năm cao điểm, mà đi theo nhịp độ chậm rãi và ổn định hơn.
Giữa bức tranh chung ấy, thị trường thổ cư Hà Nội vẫn giữ nhịp riêng. Anh Vũ Văn Tôn – một môi giới đã gắn bó nhiều năm với phố phường Hà Nội cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc khi nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư dần tách bạch rõ rệt. Giá thổ cư nội đô tiếp tục nhích lên, tăng khoảng 10–15% so với đầu năm. Những căn nhà nhỏ 30–35 m², xây mới, ở Hoàng Mai hay Thanh Xuân hiện giao dịch quanh mức 7–9 tỷ đồng, cao hơn trước 1–2 tỷ đồng. Giá lên đều đặn, nhưng lượng giao dịch lại lắng xuống, nhất là với nhóm đầu tư đang thận trọng tìm điểm vào phù hợp.
Nếu như nội đô ngày càng khan hiếm hàng đẹp thì vùng ven lại trở thành điểm đến sôi động. Hoài Đức thu hút sự quan tâm; Thanh Trì được ưa chuộng bởi mức giá dễ tiếp cận và nguồn hàng xây mới dành cho người mua ở thực; Đông Anh thì sôi động nhờ những thay đổi hạ tầng mang tính bứt phá. Theo anh Tôn, đây là những khu vực sẽ giữ nhiệt thị trường từ nay đến năm 2026.
Dự báo trong giai đoạn tới, giá nhà đất có thể tiếp tục tăng nhẹ, nhưng thị trường sẽ phân hóa mạnh mẽ hơn. Người mua để ở vẫn có thể tìm thấy lựa chọn phù hợp nếu kiên nhẫn; trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn khó còn cơ hội "ăn nhanh" như trước.
Nhìn tổng thể, bất động sản Hà Nội bước qua quý III/2025 trong trạng thái ổn định nhưng không kém phần thử thách. Giá cao, nguồn cung hạn chế, thanh khoản chậm nhưng chưa bao giờ tắt. Và giữa những chuyển động ấy, xu hướng dịch chuyển ra khu vực ven đô cùng sự thay đổi trong thói quen của người mua đang góp phần định hình một giai đoạn mới thận trọng hơn, bền vững hơn và bớt ồn ào hơn so với những biến động trước đây.
