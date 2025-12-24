Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 24/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 24/12/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/12/2025.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 24/12/2025

15

19

31

35

43

45 Giá trị Jackpot: 21,520,487,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 1 21,520,487,000 Giải Nhất O O O O O 34 10.000.000 Giải Nhì O O O O O 1,310 300.000 Giải Ba O O O O 21,043 30.000