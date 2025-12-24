Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025

Thứ tư, 17:19 24/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 24/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 24/12/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/12/2025.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 24/12/2025

  • 15

  • 19

  • 31

  • 35

  • 43

  • 45

Giá trị Jackpot: 21,520,487,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O1

21,520,487,000

Giải Nhất

O O O O O 

34

10.000.000
Giải Nhì

O O O O O

1,310

300.000
Giải Ba

O O O O 

21,043

30.000
Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

