Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 24/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025 có kết quả như sau:
15
19
31
35
43
45
Giá trị Jackpot: 21,520,487,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|1
21,520,487,000
|Giải Nhất
O O O O O
34
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
1,310
|300.000
|Giải Ba
O O O O
21,043
|30.000
Trong bối cảnh sản xuất ngày càng hiện đại và cạnh tranh, việc đầu tư vào các giải pháp làm mát và thông gió hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe người lao động.
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 21 tỷ đồng.
GĐXH - Loại quả quen thuộc đối với người dân Việt Nam sẽ chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường đông dân nhất thế giới từ năm 2026.
GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,3 - 5,3%/năm. Lãi suất tiết kiệm Agribank ghi nhận mức cao nhất là 5,3%/năm.
GĐXH - Hiện nay, dù có giá mềm hơn nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá phòng trọ cho thuê tại 5 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được thành lập từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã nhích nhẹ, dao động từ 1,9-5 triệu đồng/phòng/tháng.
Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, là dịp để các gia đình và nhóm bạn có khởi đầu năm mới lý tưởng bằng những chuyến du lịch đầy ý nghĩa.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Kho lạnh ngày càng giữ vai trò then chốt trong hoạt động bảo quản và vận hành của nhiều ngành kinh doanh, từ thực phẩm tươi sống, F&B đến sản xuất chế biến.
GĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới vừa chính thức trình làng, ngay lập tức được đặt lên bàn cân so kè với Toyota Yaris Cross, giá bán quy đổi chỉ từ khoảng 490 triệu đồng cùng loạt trang bị đáng chú ý.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới.