Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 – 28/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sáng sớm đã mất điện

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 24 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 24 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 24 – 28/12/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Đường Trần Huỳnh (từ ngã ba Trần Huỳnh - Bà Huyện Thanh Quan đến ngã tư Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu), Bà Huyện Thanh Quan (từ ngã ba Trần Huỳnh - Bà Huyện Thanh Quan đến ngã tư Phan Bội Châu - Bà Huyện Thanh Quan), Phan Bội Châu - Phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/12/2025 đến 15:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Trần Phú đến ngã tư Bà Triệu - Lê Văn Duyệt) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/12/2025 đến 15:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Cách Mạng, Hương Lộ Hưng Hội - phường Bạc Liêu; Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước Mặn, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/12/2025 đến 11:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 28/12/2025.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1 - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước Mặn, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 11:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Năm Căn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Mỹ 1, Phước Thuận 1 - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Thành, Nội Ô, Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Tây, Ninh Thạnh Đông, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Bà Gồng, Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Kinh Xáng, Phan Mầu - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Hà - xã Long Điền; Ấp An Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Hiệp Vinh - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4, 5, Thanh Hải - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/12/2025 đến 14:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Cây Giá, Lung Lá, Phan Mầu, Hòa Phong, Kinh Xáng - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 14:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 28/12/2025 đến 14:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4, Canh Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 28/12/2025 đến 13:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4, Canh Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 28/12/2025 đến 14:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp 17, 18, 19 - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 33, 36, 37, Cá Rô, Nam Hưng, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 13, Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất, 13 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 12:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.