Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Từ 2026, một loại quả bình dân của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang thị trường đông dân nhất thế giới

Thứ tư, 19:06 24/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại quả quen thuộc đối với người dân Việt Nam sẽ chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường đông dân nhất thế giới từ năm 2026.

Theo đó từ tháng 1/6/2026, mít tươi Việt Nam sẽ chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, đi kèm loạt yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dịch hại và đóng gói nhằm đảm bảo an toàn sinh học.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa ban hành Thông báo số 251/2025, chính thức mở "cửa chính ngạch" cho mít tươi Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc từ ngày 1/6/2026. Đây là bước tiến quan trọng sau khi hai bên hoàn tất Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng này.

Từ 2026, một loại quả bình dân của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang thị trường đông dân nhất thế giới - Ảnh 1.

Quả mít của Việt Nam sẽ chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc kể từ 1/6/2026.

Theo quy định mới, chỉ những vườn trồng và cơ sở đóng gói đã được đăng ký, thẩm định và cấp mã số bởi cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc mới đủ điều kiện xuất khẩu. Danh sách các đơn vị đạt chuẩn sẽ được GACC công bố và cập nhật định kỳ trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Ở khâu sản xuất, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ ngay từ vườn trồng. Các vùng nguyên liệu phải áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), duy trì vệ sinh vườn, thường xuyên thu gom quả rụng, quả hư hỏng và triển khai quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) dưới sự giám sát của cơ quan chuyên ngành.

Đáng chú ý, phía Việt Nam có trách nhiệm giám sát quanh năm các sinh vật gây hại mà Trung Quốc quan tâm, theo chuẩn ISPM 6. Ruồi đục quả phải được kiểm soát bằng bẫy pheromone; sâu đục trái mít sử dụng đèn bẫy hoặc bẫy dính màu; rệp sáp phải được theo dõi định kỳ tối thiểu 15 ngày/lần từ khi cây ra hoa đến lúc thu hoạch. Toàn bộ hồ sơ giám sát dịch hại phải được lưu trữ đầy đủ để phục vụ truy xuất khi cần.

Không chỉ siết chặt ở vườn trồng, các cơ sở đóng gói cũng phải đáp ứng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Khu vực sơ chế phải sạch sẽ, nền cứng hóa, phân tách rõ ràng khu nguyên liệu và kho thành phẩm. Mít trước khi đóng gói phải được phân loại thủ công, loại bỏ hoàn toàn quả bệnh, quả sâu, đất cát và tàn dư thực vật; bề mặt quả được làm sạch bằng nước hoặc khí nén.

Bao bì sử dụng phải mới, sạch và phù hợp quy định kiểm dịch thực vật của Trung Quốc; trường hợp dùng bao bì gỗ bắt buộc tuân thủ tiêu chuẩn ISPM 15.

Trước khi xuất khẩu, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ lấy mẫu kiểm dịch với tỷ lệ 2% mỗi lô hàng. Nếu trong vòng một năm không phát sinh vi phạm, tỷ lệ kiểm tra có thể giảm xuống còn 1%. Tuy nhiên, tại cửa khẩu Trung Quốc, hải quan nước này vẫn tiến hành kiểm tra hồ sơ và hàng hóa thực tế. Bất kỳ lô mít nào phát hiện sinh vật gây hại còn sống, lẫn đất hoặc tàn dư thực vật đều có nguy cơ bị từ chối nhập khẩu hoặc buộc tiêu hủy.

Từ 2026, một loại quả bình dân của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang thị trường đông dân nhất thế giới - Ảnh 2.

Theo quy định mới, chỉ những vườn trồng và cơ sở đóng gói đã được đăng ký, thẩm định và cấp mã số bởi cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc mới đủ điều kiện xuất khẩu.

Năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc đã ký được 5 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo, tổ yến thô và mít tươi.

Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cùng với sầu riêng, chuối, chôm chôm, dưa hấu, việc mít tươi trở thành loại trái cây thứ 5 của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch với số lượng lớn sang Trung Quốc đã khẳng định vai trò quan trọng của ngành hàng này.

Điều đó cũng cho thấy Việt Nam đang đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu khắt khe mà thị trường Trung Quốc đặt ra, từ kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm đến truy xuất nguồn gốc.

Kết thúc tháng 11/2025, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit) cho biết kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt khoảng 7,8 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam có thể vượt mốc 8,5 tỉ USD.

Từ 2026, một loại quả bình dân của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang thị trường đông dân nhất thế giới - Ảnh 2.Một loại quả giúp tăng sức đề kháng đang vào mùa, bán đầy chợ Việt giá chỉ bằng cốc trà sữa

GĐXH - Loại quýt này đang vào mùa, bán đầy thị trường với mức giá phải chăng nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những loại quả độc lạ chưa Tết đã hút khách

Những loại quả độc lạ chưa Tết đã hút khách

Tiểu thương bật mí bí kíp chọn cam canh chuẩn hàng Việt, nhìn đặc điểm này là biết ngay

Tiểu thương bật mí bí kíp chọn cam canh chuẩn hàng Việt, nhìn đặc điểm này là biết ngay

Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ Việt

Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ Việt

Một loại quả giúp tăng sức đề kháng đang vào mùa, bán đầy chợ Việt giá chỉ bằng cốc trà sữa

Một loại quả giúp tăng sức đề kháng đang vào mùa, bán đầy chợ Việt giá chỉ bằng cốc trà sữa

Loại quả trước chỉ vài nghìn đồng/kg, nay giá đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng”

Loại quả trước chỉ vài nghìn đồng/kg, nay giá đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng”

Cùng chuyên mục

NAKO GROUP – Thiết bị làm mát công nghiệp hàng đầu Việt Nam

NAKO GROUP – Thiết bị làm mát công nghiệp hàng đầu Việt Nam

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 phút trước

Trong bối cảnh sản xuất ngày càng hiện đại và cạnh tranh, việc đầu tư vào các giải pháp làm mát và thông gió hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Hôm nay (24/12/2025) thêm một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

Hôm nay (24/12/2025) thêm một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

Sản phẩm - Dịch vụ - 36 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 21 tỷ đồng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Biến động lãi suất Agribank, BIDV mới nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận cao nhất bao nhiêu tiền?

Biến động lãi suất Agribank, BIDV mới nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận cao nhất bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,3 - 5,3%/năm. Lãi suất tiết kiệm Agribank ghi nhận mức cao nhất là 5,3%/năm.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, dù có giá mềm hơn nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá phòng trọ cho thuê tại 5 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được thành lập từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã nhích nhẹ, dao động từ 1,9-5 triệu đồng/phòng/tháng.

Đặt tour Tết Nguyên đán 2026 tại Đất Việt Tour nhận ưu đãi đến 4 triệu đồng

Đặt tour Tết Nguyên đán 2026 tại Đất Việt Tour nhận ưu đãi đến 4 triệu đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, là dịp để các gia đình và nhóm bạn có khởi đầu năm mới lý tưởng bằng những chuyến du lịch đầy ý nghĩa.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 – 28/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sáng sớm đã mất điện

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 – 28/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sáng sớm đã mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Điện lạnh Trần Tùng thi công, lắp đặt kho lạnh cho nhiều mô hình kinh doanh

Điện lạnh Trần Tùng thi công, lắp đặt kho lạnh cho nhiều mô hình kinh doanh

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

Kho lạnh ngày càng giữ vai trò then chốt trong hoạt động bảo quản và vận hành của nhiều ngành kinh doanh, từ thực phẩm tươi sống, F&B đến sản xuất chế biến.

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới vừa chính thức trình làng, ngay lập tức được đặt lên bàn cân so kè với Toyota Yaris Cross, giá bán quy đổi chỉ từ khoảng 490 triệu đồng cùng loạt trang bị đáng chú ý.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 24 – 28/12/2025): Điểm danh những khu dân cư liên tục bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 24 – 28/12/2025): Điểm danh những khu dân cư liên tục bị cúp điện để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đáng khỏe như Air Blade, trang bị tiện ích, cốp rộng, động cơ mạnh, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 24 – 28/12/2025): Nhiều tuyến đường và khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 24 – 28/12/2025): Nhiều tuyến đường và khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top