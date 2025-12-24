Từ 2026, một loại quả bình dân của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang thị trường đông dân nhất thế giới

Theo đó từ tháng 1/6/2026, mít tươi Việt Nam sẽ chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, đi kèm loạt yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dịch hại và đóng gói nhằm đảm bảo an toàn sinh học.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa ban hành Thông báo số 251/2025, chính thức mở "cửa chính ngạch" cho mít tươi Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc từ ngày 1/6/2026. Đây là bước tiến quan trọng sau khi hai bên hoàn tất Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng này.

Theo quy định mới, chỉ những vườn trồng và cơ sở đóng gói đã được đăng ký, thẩm định và cấp mã số bởi cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc mới đủ điều kiện xuất khẩu. Danh sách các đơn vị đạt chuẩn sẽ được GACC công bố và cập nhật định kỳ trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Ở khâu sản xuất, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ ngay từ vườn trồng. Các vùng nguyên liệu phải áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), duy trì vệ sinh vườn, thường xuyên thu gom quả rụng, quả hư hỏng và triển khai quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) dưới sự giám sát của cơ quan chuyên ngành.

Đáng chú ý, phía Việt Nam có trách nhiệm giám sát quanh năm các sinh vật gây hại mà Trung Quốc quan tâm, theo chuẩn ISPM 6. Ruồi đục quả phải được kiểm soát bằng bẫy pheromone; sâu đục trái mít sử dụng đèn bẫy hoặc bẫy dính màu; rệp sáp phải được theo dõi định kỳ tối thiểu 15 ngày/lần từ khi cây ra hoa đến lúc thu hoạch. Toàn bộ hồ sơ giám sát dịch hại phải được lưu trữ đầy đủ để phục vụ truy xuất khi cần.

Không chỉ siết chặt ở vườn trồng, các cơ sở đóng gói cũng phải đáp ứng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Khu vực sơ chế phải sạch sẽ, nền cứng hóa, phân tách rõ ràng khu nguyên liệu và kho thành phẩm. Mít trước khi đóng gói phải được phân loại thủ công, loại bỏ hoàn toàn quả bệnh, quả sâu, đất cát và tàn dư thực vật; bề mặt quả được làm sạch bằng nước hoặc khí nén.

Bao bì sử dụng phải mới, sạch và phù hợp quy định kiểm dịch thực vật của Trung Quốc; trường hợp dùng bao bì gỗ bắt buộc tuân thủ tiêu chuẩn ISPM 15.

Trước khi xuất khẩu, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ lấy mẫu kiểm dịch với tỷ lệ 2% mỗi lô hàng. Nếu trong vòng một năm không phát sinh vi phạm, tỷ lệ kiểm tra có thể giảm xuống còn 1%. Tuy nhiên, tại cửa khẩu Trung Quốc, hải quan nước này vẫn tiến hành kiểm tra hồ sơ và hàng hóa thực tế. Bất kỳ lô mít nào phát hiện sinh vật gây hại còn sống, lẫn đất hoặc tàn dư thực vật đều có nguy cơ bị từ chối nhập khẩu hoặc buộc tiêu hủy.

Năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc đã ký được 5 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo, tổ yến thô và mít tươi.

Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cùng với sầu riêng, chuối, chôm chôm, dưa hấu, việc mít tươi trở thành loại trái cây thứ 5 của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch với số lượng lớn sang Trung Quốc đã khẳng định vai trò quan trọng của ngành hàng này.

Điều đó cũng cho thấy Việt Nam đang đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu khắt khe mà thị trường Trung Quốc đặt ra, từ kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm đến truy xuất nguồn gốc.

Kết thúc tháng 11/2025, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit) cho biết kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt khoảng 7,8 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam có thể vượt mốc 8,5 tỉ USD.