Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2025

Chủ nhật, 13:00 19/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025, nhà ở vẫn là phân khúc lõi của thị trường bất động sản, dự báo giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới.

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 đầy kịch tính của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), phân khúc nhà ở tiếp tục khẳng định vị thế là "trái tim" của thị trường, thu hút mọi sự quan tâm. Hoạt động ra mắt dự án mới diễn ra sôi động trải dài khắp cả nước, với tâm điểm nóng rực tập trung tại các khu vực vệ tinh quanh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn cung đã mở rộng nhưng quy mô chưa đủ lớn

Quý III đã chứng kiến sự xuất hiện của khoảng 34.686 sản phẩm mới, dù giảm nhẹ 5% so với quý trước, nhưng đang dịch chuyển đầy chiến lược. Nguồn cung nhà ở không còn bó hẹp ở lõi đô thị mà đang mở rộng sang các vùng vệ tinh, các đô thị loại hai sở hữu quỹ đất dồi dào và chi phí hợp lý hơn.

Trong cuộc đua cung cấp nhà ở, miền Bắc vẫn giữ vị trí dẫn đầu, đóng góp tới 49% tổng nguồn cung mở bán mới, dù đã giảm 4 điểm phần trăm so với quý trước. Trong khi đó, miền Nam ghi nhận 27%, duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Đáng chú ý, mặc dù số lượng dự án mở bán tăng mạnh, tổng nguồn cung chưa thực sự cải thiện đáng kể do quy mô các dự án còn nhỏ. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo một "cú hích" nguồn cung mạnh mẽ trong quý tới, khi hàng loạt dự án đã ra mắt hoàn tất thủ tục và đủ điều kiện để bung hàng.

Chung cư cao cấp, giá cao vẫn 'thống trị' thị trường

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam, thẳng thắn nhận định: tình trạng lệch pha cung - cầu vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt tại các đô thị lớn với nhu cầu nhà ở khổng lồ như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Tại TP. Hồ Chí Minh (khu vực cũ), giá sơ cấp trung bình cũng neo ở mức 91 triệu đồng/m².

Trong khi nhà ở thương mại đang "phi mã," phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH) lại ghi nhận những bước tiến tích cực. Tính đến hết tháng 9/2025, cả nước đang triển khai 692 dự án NƠXH với quy mô hơn 633.000 căn. Đã có 165 dự án hoàn thành (110.436 căn), tăng 91,6% so với cuối năm 2024, đạt 25,8% kế hoạch giai đoạn 1.

Dự báo, giá bất động sản chưa thể hạ nhiệt

Các chuyên gia bất động sản dự báo: Giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng. Lý do là dòng vốn rẻ đang được bơm trở lại nền kinh tế, thúc đẩy nhu cầu đầu tư, trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực.

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay chính phủ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong lĩnh vực bất động sản, những biện pháp này bước đầu cũng đã có nhiều kết quả tích cực, bởi thế giá nhà đất trong thời gian tới chưa thể hạ nhiệt, nhưng chắc chắn cũng không có hiện tượng tăng nóng, tăng phi mã như thời gian qua".

"Điểm nóng" bất động sản Việt Nam với nhiều rào cản cần tháo gỡ'Điểm nóng' bất động sản Việt Nam với nhiều rào cản cần tháo gỡ

GĐXH - Chiều 16/10 tại Hà Nội, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cùng Viện VARS IRE tổ chức hội thảo “Thị trường bất động sản Việt Nam: Nhận diện những bất cập và giải pháp”. Sự kiện thu hút sự chú ý khi nhiều “điểm nghẽn” của thị trường tiếp tục được mổ xẻ. Các chuyên gia kỳ vọng sẽ sớm có hướng tháo gỡ khả thi cho giai đoạn tới.

Bản tin Podcast: Điều gì đang khiến giá bất động sản vẫn chưa hạ nhiệt?Bản tin Podcast: Điều gì đang khiến giá bất động sản vẫn chưa hạ nhiệt?

GĐXH - Trong số podcast bản tin thị trường hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, để tìm lời giải cho câu hỏi được nhiều người quan tâm: Vì sao giá bất động sản vẫn tăng, dù thị trường chưa thật sự sôi động?

Hồng Thủy
