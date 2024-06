Hà Nội: Quán bún chả bị tố 'rửa thịt bằng nước than, nước rửa chén', chủ quán nói gì?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng đoạn video ghi lại hình ảnh nhân viên một quán bún chả ở Hà Nội, khi ngồi nướng thịt trên vỉa hè đã liên tục gắp từng miếng thịt nhúng xuống phần nước than đen sì lẫn với nước mỡ ở chiếc khay sắt đặt phía dưới rồi sau đó cho thịt lên vỉ nướng.

Quán bún chả bị tố 'rửa thịt bằng nước than, nước rửa chén'

"Sự việc xảy ra vào ngày 15/6, quán bún mình ăn từ năm 2017 nhưng đến giờ phát hiện ra họ nướng thịt như vậy, miếng thịt rơi xuống than mà họ rửa ngay cái nước đen ngòm, mình còn thấy đó là nước rửa chén xịt vào cộng với nước thịt chảy xuống hoà với than. Thế này thì chẳng mấy chốc mà vào viện K mất", người đăng tải bài viết cho biết.



Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận về hàng loạt bình luận tiêu cực, nhiều người bày tỏ bức xúc với tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Không ít người cho biết từng là khách quen ở đây nhưng từ giờ sẽ không bao giờ quay lại quán bún chả này nữa.

Quán bún chả bị tố "nhúng thịt vào nước than, nước rửa chén" nằm tại số 4 phố Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội)

Ngày 19/6, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, quán bún chả xuất hiện trong bài viết nằm tại số 4 đường Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội). Phía bên ngoài quán được kê hai dãy bàn ghế nhựa, khu vực trong nhà có thêm hai dãy bàn khác. Khu vực nướng thịt cùng với bếp than được đặt ở ngay sát lòng đường.

Chia sẻ với PV, anh Giang, người quản lý đồng thời là con trai chủ quán cho biết, quán bún của gia đình anh đã kinh doanh ở đây hơn 40 năm, việc quán bị tố nướng thịt bằng nước than, nước rửa chén khiến anh rất bất ngờ, đồng thời anh Giang cũng khẳng định những thông tin đang lan truyền trên MXH là chưa chính xác.

Quán có hai nhân viên nướng thịt, làm việc luân phiên theo tuần.

"Khi nướng thịt, chúng tôi luôn đặt bên dưới vỉ nướng một khay sắt để hứng mỡ, đảm bảo mỡ không chảy ra ngoài, xuống mặt đường. Sau mỗi buổi bán hàng, khay mỡ này sẽ được đổ đi và cọ rửa sạch sẽ. Hôm đó (15/6) chị nhân viên nướng thịt có lẽ đã làm rơi thịt xuống than, do vội vàng, sơ xuất chị này sau đó không vứt miếng thịt đi mà tiếp tục nhúng vào khay rồi để lên vỉ nướng, trong khay đó thực ra chỉ là mỡ của thịt khi nướng chảy xuống, không có nước than hay nước rửa chén xà phòng", anh G nói.

Được biết giá một xuất bún chả tại quán ăn này hiện được bán với giá 45.000 đồng.

Cũng theo anh G, gia đình anh kinh doanh ở đây đã nhiều năm, quán có hai người phụ nữ được thuê làm việc luân phiên theo tuần để nướng thịt, người xuất hiện trong đoạn video vì không phải tuần làm việc nên đã nghỉ về quê. Cùng với đó, anh G cũng khẳng định, nếu quán thực sự nướng thịt bằng nước than, nước rửa chén thì chắc có lẽ "đã đóng cửa từ lâu", không thể có khách như bây giờ.

Lực lượng công an phường Văn Miếu kiểm tra, lập biên bản xử phạt quán bún chả tại số 4 phố Quốc Tử Giám trưa 19/6.

Liên quan đến sự việc trên, ngay trong trưa ngày 19/6, lực lượng công an phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng đã tiến hành kiểm tra, đồng thời lập biên bản, xử phạt hành chính chủ quán bún chả nằm tại số 4 phố Quốc Tử Giám vì đã lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Lãnh đạo UBND phường Văn Miếu cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội và đã giao cán bộ xuống quán làm việc, xác minh thông tin.

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội GĐXH - Tại các tuyến phố nội đô Hà Nội, không khó để bắt gặp tình trạng các bãi trông giữ xe tự phát tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để thu tiền trông giữ xe trái phép. Dù không phải là vấn đề mới, vậy nhưng thực trạng các bãi xe bất chấp pháp luật vẫn đang diễn ra hằng ngày, ngang nhiên “móc túi” người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đô thị.

Xem thêm video được quan tâm: