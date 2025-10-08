Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải trái quy định, gây ô nhiễm môi trường
GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố vừa ký văn bản số 5469/UBND-TTDLCNS ngày 08/10/2025 về việc kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải rác trái quy định, gây ô nhiễm môi trường.
Thời gian qua, Cụm công nghiệp Phú Minh (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) xả thải rác trái quy định, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của các cư dân sinh sống ở khu vực lân cận, đặc biệt là tổ dân phố Phú Minh.
Thông tin trên đã được báo chí phản ánh và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đồng thời, cư dân sinh sống tại Tổ dân phố Phú Minh (phường Đông Ngạc) cũng đã phản ánh bức xúc đến UBND Thành phố.
Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh có văn bản giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND phường Đông Ngạc và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin cư dân phản ánh.
Cụm công nghiệp Phú Minh (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) xả thải rác trái quy định, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sức khỏe của các cư dân sinh sống ở khu vực lân cận, đặc biệt là tổ dân phố Phú Minh.
Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có), không để gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.
Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác giám sát hiện trường, điều phối xử lý ô nhiễm cục bộ, kịp thời huy động cộng đồng cùng tham gia phòng ngừa sự cố môi trường.
Tuyệt đối không để gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội tại địa phương quản lý.
