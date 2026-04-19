Phạt trang trại nuôi lợn hơn 400 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa vừa xử phạt trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn hơn 400 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn.
Thông tin từ UBND xã Thạch Quảng (Thanh Hóa) cho biết, Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn (có trụ sở tại xã Cẩm Tân) có trang trại nuôi lợn nái theo công nghệ CP Thái Lan ở xã Thạch Quảng bị xử phạt hơn 400 triệu đồng.
Theo quyết định xử phạt của Sở NN&MT Thanh Hóa, Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn xả nước thải ra môi trường có chứa các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến trên 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m³/ngày (24 giờ). Tổng số tiền doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính là 408.975.000 đồng.
Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn dừng ngay hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn, khẩn trương rà soát và khắc phục hệ thống xử lý nước thải tập trung. Doanh nghiệp phải phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức lấy mẫu phân tích, đo đạc lại chất lượng nước, đảm bảo đạt quy chuẩn mới được phép tiếp tục xả thải và phải báo cáo kết quả về UBND xã cùng Sở NN&MT.
Được biết, trang trại nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn nằm ngay cạnh suối Dòng Sông và đối diện với Công ty TNHH BOB Hà Nội (chuyên lĩnh vực giặt là). Cả hai đơn vị này đều nằm ở thượng nguồn dòng suối chảy xuống thôn Quảng Trung, nơi 26 hộ dân đang hoang mang vì nước giếng khoan đổi màu tím đậm, bốc mùi hôi thối.
Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh, những ngày qua cuộc sống của người dân thôn Quang Trung bị đảo lộn khi bơm nước lên, nước có màu tím, sủi bọt và có mùi nồng nặc giống chất tẩy rửa.
Không chỉ giếng khoan, dòng suối phía sau khu dân cư cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Người dân nghi ngờ nguồn ô nhiễm xuất phát từ trang trại lợn hoặc công ty giặt là nằm sát khu dân cư.
Trước sự việc nghiêm trọng này, UBND xã Thạch Quảng đã gửi văn bản đề nghị Sở NN&MT khẩn trương chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nghi vấn.
