Hà Nội tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội
Trong hai ngày 16 và 17/9, Sở Y tế Hà Nội tổ chức 2 lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về dân số, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội đối với xã, phường sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, nội dung tập huấn đã cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng, đòi hỏi mỗi đơn vị cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức hiệu quả các hoạt động liên quan đến dân số, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị mỗi đơn vị, học viên cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức hiệu quả các hoạt động liên quan đến dân số, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội. Cùng đó, cần quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo kịp thời, đảm bảo tính chính xác, khách quan để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
Nội dung lớp tập huấn tập trung vào ba mảng chính, gồm công tác dân số, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Trong đó, đối với công tác dân số, học viên được trang bị kiến thức về chính sách dân số và phát triển, cách tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về dân số; Công tác tổ chức, kỹ năng phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể ở địa phương; Công tác tổ chức, quản lý về tuyên truyền vận động, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về dân số; quản lý, kiểm tra, giám sát về cung cấp dịch vụ dân số... trên địa bàn.
Đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nội dung tập huấn bao gồm việc triển khai các chương trình, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; công tác rà soát, quản lý, thu thập bộ chỉ tiêu số liệu; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hướng dẫn thực hiện các chính sách đặc thù cho trẻ em theo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố; việc thành lập Ban chỉ đạo, Quỹ bảo trợ trẻ em, đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em…
Đối với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, học viên được hướng dẫn về nhiệm vụ trong công tác phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán triển khai tại địa phương; đồng thời được Hướng dẫn thành lập và hoạt động Đội Công tác xã hội tình nguyện cũng như quy trình thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm.
Mai Anh
