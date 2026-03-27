Tin sáng 27/3: Băng qua lối đi tự mở, ô tô bị tàu hỏa tông nát đầu; Hành khách đưa nhầm 50 triệu đồng cho lái xe buýt

Băng qua lối đi tự mở, ô tô bị tàu hỏa tông nát đầu xe

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô và tàu hỏa.

Chiều 26/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trên VTC News, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa ô tô và tàu hỏa tại lối đi tự mở trên địa bàn thôn Tân Thành, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h54 tại Km58+200 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Thời điểm này, đoàn tàu mang số hiệu D12E-647 do anh N.G.H (SN 1984, trú Hà Nội) điều khiển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã va chạm với ô tô 5 chỗ BKS 98A-831.xx do anh P.M.Đ (SN 2001, trú thôn Tân Thành) cầm lái.

Hình ảnh từ camera cho thấy, dù đoàn tàu đã kéo còi cảnh báo từ xa, tài xế vẫn điều khiển ô tô băng qua khu vực giao cắt.

Cú va chạm khiến phần đầu xe biến dạng nặng, rất may không gây thiệt hại về người.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô đang di chuyển từ lối đi tự mở ra Quốc lộ 1A. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe ô tô và lái tàu. Kết quả, cả hai đều âm tính.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hai nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí đánh nhau

Hai nhóm học sinh đánh nhau gây náo loạn

Ngày 26/3, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí đi đánh nhau, thông tin trên Người lao động.

Trước đó, đêm 23/3, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo về việc có 2 nhóm học sinh mang theo gạch, đá, gậy tụ tập đến hẻm 25 đường Mai Thị Lựu để đánh nhau.

Ngay sau đó, Công an phường Ea Kao đã vào cuộc và làm rõ được 15 thiếu niên (13 nam, 2 nữ) tham gia vụ việc trên.

Theo xác minh của công an, tất cả 15 em này đang là học sinh cấp 2 của một số trường trên địa bàn phường Ea Kao và các phường, xã lân cận của tỉnh Đắk Lắk.

Nguyên nhân dẫn đến 2 nhóm học sinh hẹn đánh nhau là do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hành khách đưa nhầm 50 triệu đồng cho lái xe buýt ở Hà Nội

Lái xe buýt 101B. Ảnh: Minh Hạnh

Một nữ hành khách đi xe buýt có biểu hiện bất thường đã đưa nhầm số tiền lớn lên tới 50 triệu đồng cho lái xe.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, một sự việc đáng trân trọng vừa được ghi nhận trên tuyến buýt 101B (Bến xe Giáp Bát – Vân Đình), thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ công nhân lái xe cùng nhân viên phục vụ của Transerco.

Theo đó, sáng 26/3, trong quá trình làm nhiệm vụ, xe buýt tuyến 101B mang BKS 29B-20.905 (do Trung tâm Tân Đạt quản lý vận hành) đã tiếp nhận một hành khách di chuyển từ Thường Tín về Đại Cường, có biểu hiện tinh thần không ổn định. Đáng chú ý, hành khách này đã đưa nhầm cho lái xe số tiền lên tới 50 triệu đồng.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lái xe Nguyễn Văn Hải đã kịp thời báo cáo đơn vị. Đồng thời, phối hợp cùng nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Đích đưa hành khách cùng toàn bộ số tiền đến bàn giao cho Công an xã Ngọc Hồi để hỗ trợ xác minh và liên hệ với người thân.

Hành động trung thực, xử lý nhanh chóng và đầy trách nhiệm của công nhân lái xe Hải cùng nhân viên phục vụ Đích không chỉ đảm bảo an toàn tài sản mà còn hỗ trợ kịp thời, tránh nguy cơ hành khách bị lạc hoặc gặp phải những rủi ro không mong muốn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người lao động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.

Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng cho người hùng phá mái tôn cứu người

Anh Nguyễn Văn Dung.

Ngày 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có tờ trình đề nghị Thủ tướng tặng thưởng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình; tạm trú tại tổ 15 phường Hoàng Mai, Hà Nội), thông tin trên VTC News.

Anh Dung là người dũng cảm dùng búa đập mái tôn cứu người dân trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Đề xuất khen thưởng đối với trường hợp này đã được UBND Hà Nội xem xét, thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, bảo đảm đúng quy định.

Cũng trong hôm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định tặng Bằng khen với 7 cá nhân có thành tích xuất sắc, cứu sống người dân trong đám cháy.

Trong số này có 5 người dân, gồm: Anh Nguyễn Lê Tú (quê xã Văn Giang, Hưng Yên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội); Nguyễn Văn Cường (quê xã Quảng Châu, Nghệ An); Nguyễn Tiến Long (trú tại tổ 15, Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Văn Đáp (quê xã Hải An, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Văn Nghĩa (quê xã Hải An, tỉnh Ninh Bình).

Hai cán bộ công an được tặng Bằng khen gồm: Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng PC07 Công an TP Hà Nội; Đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12 - Phòng PC07 Công an TP Hà Nội.

Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Long Biên trong 60 ngày

Theo Người lao động, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu để đảm bảo an toàn, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Sở Xây dựng cho biết thời gian thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông từ 9 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 (60 ngày).

Theo đó, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ cả hai hướng phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công.

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng Long Biên 1, Long Biên 2 => đi dọc đường Long Biên - Xuân Quan => rẽ lên cầu Chương Dương.

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo 2 hướng. Hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu, các phương tiện đi đường Trần Nhật Duật => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Với các phương tiện đi từ Trần Quang Khải, Đê 401, các phương tiện đi đường Trần Quang Khải, Đê 401 => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Cơ quan chức năng cho phép các phương tiện xe đạp lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi phương án phân luồng và công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian rào chắn thi công công trình, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp về bất cập trong quá trình rào chắn thi công để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp.