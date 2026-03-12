Hà Nội: Toà chung cư mini tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được nhiều nhà đầu tư săn đón tháng 3/2026

Tòa chung cư mini tại quận Hai Bà Trưng cũ hút khách mua nhà

Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ tiếp tục "nổi sóng", đặc biệt ở phân khúc tòa chung cư mini (căn hộ dịch vụ).

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc tòa chung cư mini (hay còn gọi căn hộ dịch vụ) tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bởi hiện nay hầu hết những tòa chung cư mini này đều đầy đủ công năng, ở vị trí khá thuận lợi, mỗi tháng dòng tiền thu về từ việc cho thuê cũng được khoảng từ 60-80 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát, hiện nay giá bán của các tòa căn hộ dịch vụ trên địa bàn 3 phường mới được thành lập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ có giá phổ biến từ 13 cho đến 35 tỷ đồng, tùy thuộc vào diện tích, thiết kế, cũng như vị trí mà giá dao động từ khoảng 170 cho đến hơn 350 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến, toà chung cư mini thiết kế 6 tầng, rộng 70m2 tại đường Minh Khai, phường Bạch Mai (tức phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15 tỷ đồng, tương đương 214,29 triệu đồng/m2.

Toà chung cư mini thiết kế 5 tầng, rộng 55m2 tại đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy hiện cũng được rao bán với giá 13,8 tỷ đồng, tương đương 250,91 triệu đồng/m2.

Hay như toà căn hộ dịch vụ rộng 75m2, thiết kế 6 tầng có tổng cộng 12 phòng chung cư mini cho thuê tại phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng (tức phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng) hiện cũng được đăng thông tin rao bán với giá 25,68 tỷ đồng, tương đương 342,4 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực quận Hai Bà Trưng cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

