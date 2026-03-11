Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, cơ hội an cư cho người thu nhập thấp tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy

Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng an cư giữa "cơn bão" giá nhà

Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy phân khúc căn hộ giá cao đang áp đảo, khi hầu hết dự án mới đều có giá trên 100 triệu đồng/m². Riêng tại Hà Nội, giá căn hộ sơ cấp trung bình đạt 100 triệu đồng/m², thiết lập mặt bằng giá mới trên toàn thị trường.

Trong bối cảnh đó, chung cư mini nổi lên như một lựa chọn "giải cứu" cho người mua nhà vừa túi tiền. Từng bị dè dặt vì pháp lý và an toàn, loại hình này nay dần được nhìn nhận tích cực hơn nhờ các điều chỉnh trong chính sách nhà ở. So với nhà ở xã hội, vốn đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe thì chung cư mini có thủ tục linh hoạt, không yêu cầu tiêu chí đặc biệt nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Nhờ vậy, chung cư mini ngày càng được ưa chuộng bởi người độc thân, gia đình trẻ, các cặp vợ chồng mới cưới, những nhóm khách hàng đang chật vật tìm kiếm cơ hội an cư tại đô thị lớn như Hà Nội.

Hiện nay khảo sát trên nhiều kênh mua bán nhà đất, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 3/2026 (thuộc PropertyGuru Việt Nam), chung cư mini tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ vẫn còn nhiều lựa chọn dưới 3 tỷ đồng mức giá được coi là "vàng" với phần lớn người mua nhà hiện nay.

Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư mini thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 50m2 tại phố Hoàng Mai, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội mới (tức phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,34 tỷ đồng, tương đương 46,8 triệu đồng/m2.

Căn chung cư mini thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 59m2 tại đường Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,35 tỷ đồng, tương đương 39,83 triệu đồng/m2.

Như vậy trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội tăng cao, phân khúc chung cư mini dưới 3 tỷ đồng là lựa chọn sáng giá tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.