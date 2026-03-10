Giá nhà phố thương mại tại quận Hai Bà Trưng cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng - Bạch Mai hay Vĩnh Tuy?
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Phường Vĩnh Tuy vượt mặt 2 phường Hai Bà Trưng và Vĩnh Tuy về số lượng nhà phố thương mại rao bán
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ dù được đăng tải không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán vẫn ghi nhận ở mức cao.
Theo khảo sát, phường Vĩnh Tuy mới là nơi dẫn đầu về lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại. Giá bán nhà phố thương mại tại đây dao động phổ biến từ 92 đến hơn 200 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn shophouse lô góc ngay chân đế chung cư tại dự án Times City, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy rộng 211m2 hiện đang được rao bán với giá 44 tỷ đồng, tương đương 208,53 triệu đồng/m2.
Tại dự án Imperia Sky Garden, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nay là phường Vĩnh Tuy mới, căn shophouse chân đế chung cư rộng 50m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 7,45 tỷ đồng, tương đương 149 triệu đồng/m2.
Trong khi đó, 2 phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai, lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại lại rất khiêm tốn. Tại thời điểm tháng 3/2026, trên nền tảng batdongsan.com.vn không có thông tin rao bán nhà phố thương mại.
3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập
Phường Hai Bà Trưng
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Vĩnh Tuy
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Bạch Mai
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
