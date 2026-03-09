Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Nhà tập thể cho thuê tại quận Hai Bà Trưng cũ: Vị trí đẹp, giá dễ chịu, hút khách trẻ

Hiện nay, khi giá nhà, đất liên tục tăng cao, giá cho thuê các loại hình bất động sản cũng vì thế mà ngày càng leo thang. Trong bối cảnh đó, nhiều người đã bất ngờ khi loại hình nhà tập thể, vốn từng bị xem là "lỗi thời" lại đang âm thầm chiếm lại thị phần nhờ giá thuê phải chăng, vị trí đắc địa và không gian sử dụng thực tế lớn hơn mong đợi.

Ghi nhận tháng 3/2026 từ batdongsan.com.vn (thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam) cho thấy, nhiều căn nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang được cho thuê với mức giá chỉ dao động phổ biến từ 5 đến 10 triệu đồng/căn/tháng, con số khá "mềm" so với mặt bằng chung cư hay nhà riêng cùng khu vực.

Cụ thể, một căn tập thể rộng 45m2, thiết kế 1 phòng ngủ tại khu tập thể H1 Nguyễn Công trứ, đường Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (tức phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được cho thuê với giá 5 triệu đồng/tháng.

Căn tập thể thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại khu tập thể số 129 Thanh Nhàn, đường Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội (tức phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được cho thuê với giá 7 triệu đồng/tháng.

Tương tự, một căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 80m2 tại khu tập thể Bách Khoa, đường Nguyễn Hiền, phường Bạch Mai (tức phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được đăng cho thuê với giá 8 triệu đồng/tháng.

Khác với hình dung về không gian chật hẹp, xuống cấp, nhiều căn nhà tập thể tại quận Đống Đa cũ hiện đã được cải tạo gọn gàng, thoáng mát và đủ tiện nghi cho sinh hoạt. Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt và bảo trì gần như bằng 0, không phải đóng phí dịch vụ hàng tháng như chung cư cao tầng, khiến nhà tập thể càng trở nên hấp dẫn với người thuê có ngân sách hạn chế.

Đặc biệt, không gian sử dụng thực tế của nhà tập thể thường lớn hơn diện tích ghi trên giấy tờ do có phần diện tích cơi nới (gác lửng, ban công, sân nhỏ...), giúp người thuê cảm thấy thoải mái hơn, nhất là với gia đình trẻ hoặc nhóm sinh viên.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

