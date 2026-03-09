Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Thứ hai, 13:05 09/03/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang nhích lên nhưng vẫn giữ được mức hợp lý, trở thành lựa chọn sáng giá với người thu nhập trung bình, sinh viên, người lao động muốn sống gần trung tâm nhưng không muốn chi quá nhiều.

Nhà tập thể cho thuê tại quận Hai Bà Trưng cũ: Vị trí đẹp, giá dễ chịu, hút khách trẻ

Hiện nay, khi  giá nhà, đất liên tục tăng cao, giá cho thuê các loại hình bất động sản cũng vì thế mà ngày càng leo thang. Trong bối cảnh đó, nhiều người đã bất ngờ khi loại hình nhà tập thể, vốn từng bị xem là "lỗi thời" lại đang âm thầm chiếm lại thị phần nhờ giá thuê phải chăng, vị trí đắc địa và không gian sử dụng thực tế lớn hơn mong đợi.

Ghi nhận tháng 3/2026 từ batdongsan.com.vn (thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam) cho thấy, nhiều căn nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang được cho thuê với mức giá chỉ dao động phổ biến từ 5 đến 10 triệu đồng/căn/tháng, con số khá "mềm" so với mặt bằng chung cư hay nhà riêng cùng khu vực.

Cụ thể, một căn tập thể rộng 45m2, thiết kế 1 phòng ngủ tại khu tập thể H1 Nguyễn Công trứ, đường Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (tức phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được cho thuê với giá 5 triệu đồng/tháng.

Căn tập thể thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại khu tập thể số 129 Thanh Nhàn, đường Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội (tức phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được cho thuê với giá 7 triệu đồng/tháng.

Tương tự, một căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 80m2 tại khu tập thể Bách Khoa, đường Nguyễn Hiền, phường Bạch Mai (tức phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được đăng cho thuê với giá 8 triệu đồng/tháng.

Khác với hình dung về không gian chật hẹp, xuống cấp, nhiều căn nhà tập thể tại quận Đống Đa cũ hiện đã được cải tạo gọn gàng, thoáng mát và đủ tiện nghi cho sinh hoạt. Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt và bảo trì gần như bằng 0, không phải đóng phí dịch vụ hàng tháng như chung cư cao tầng, khiến nhà tập thể càng trở nên hấp dẫn với người thuê có ngân sách hạn chế.

Đặc biệt, không gian sử dụng thực tế của  nhà tập thể thường lớn hơn diện tích ghi trên giấy tờ do có phần diện tích cơi nới (gác lửng, ban công, sân nhỏ...), giúp người thuê cảm thấy thoải mái hơn, nhất là với gia đình trẻ hoặc nhóm sinh viên.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026 - Ảnh 1.Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã tăng cao, vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026 - Ảnh 2.Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay, giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang dao động phổ biến từ 30 cho đến hơn 200 triệu đồng/tháng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được rao bán rầm rộ tháng 3/2026, giá bán khiến người mua bất ngờ

Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được rao bán rầm rộ tháng 3/2026, giá bán khiến người mua bất ngờ

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026

Cùng chuyên mục

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồng

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồng

Giá cả thị trường - 45 phút trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,2%/năm.

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 45 phút trước

GĐXH - Xe máy điện giá dưới 18 triệu đồng gây chú ý với thiết kế hiện đại, động cơ 800W, tốc độ tối đa 49 km/h và quãng đường khoảng 65 km mỗi lần sạc.

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm sốc tại đại lý, dân tình đua chốt SH125i, SH160i vì rẻ chưa từng thấy

Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm sốc tại đại lý, dân tình đua chốt SH125i, SH160i vì rẻ chưa từng thấy

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.

Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnh

Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnh

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận biến động đáng chú ý khi mở phiên giảm mạnh, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, thị trường trong nước bất ngờ đảo chiều tăng giá.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3: USD chợ đen áp sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3: USD chợ đen áp sát mốc 27.000 đồng

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại, trong khi thị trường tự do tiếp tục leo thang và áp sát mốc 27.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã tăng cao, vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.

Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e giảm sốc, thấp kỷ lục, hàng cao cấp rẻ chưa từng có, cực dễ mua

Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e giảm sốc, thấp kỷ lục, hàng cao cấp rẻ chưa từng có, cực dễ mua

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max cũng đã dễ mua hơn trước còn iPhone Air tiếp tục ghi nhận kỷ lục giảm giá.

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc không chỉ thu hút sự chú ý bằng ngoại hình đẹp mắt, thời trang hơn Honda Vision và SH Mode, mà còn gây ấn tượng nhờ loạt trang bị hiện đại.

Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt Nam

Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt Nam

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị công nghệ hiện đại cùng mức giá dễ tiếp cận đang thu hút nhiều sự chú ý, đặt ra câu hỏi về khả năng sớm góp mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe Lead

Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe Lead

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.

Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt Nam

Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt Nam

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top