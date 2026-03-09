Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026
GĐXH - Giá cho thuê nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang nhích lên nhưng vẫn giữ được mức hợp lý, trở thành lựa chọn sáng giá với người thu nhập trung bình, sinh viên, người lao động muốn sống gần trung tâm nhưng không muốn chi quá nhiều.
Nhà tập thể cho thuê tại quận Hai Bà Trưng cũ: Vị trí đẹp, giá dễ chịu, hút khách trẻ
Hiện nay, khi giá nhà, đất liên tục tăng cao, giá cho thuê các loại hình bất động sản cũng vì thế mà ngày càng leo thang. Trong bối cảnh đó, nhiều người đã bất ngờ khi loại hình nhà tập thể, vốn từng bị xem là "lỗi thời" lại đang âm thầm chiếm lại thị phần nhờ giá thuê phải chăng, vị trí đắc địa và không gian sử dụng thực tế lớn hơn mong đợi.
Ghi nhận tháng 3/2026 từ batdongsan.com.vn (thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam) cho thấy, nhiều căn nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang được cho thuê với mức giá chỉ dao động phổ biến từ 5 đến 10 triệu đồng/căn/tháng, con số khá "mềm" so với mặt bằng chung cư hay nhà riêng cùng khu vực.
Cụ thể, một căn tập thể rộng 45m2, thiết kế 1 phòng ngủ tại khu tập thể H1 Nguyễn Công trứ, đường Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (tức phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được cho thuê với giá 5 triệu đồng/tháng.
Căn tập thể thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại khu tập thể số 129 Thanh Nhàn, đường Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội (tức phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được cho thuê với giá 7 triệu đồng/tháng.
Tương tự, một căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 80m2 tại khu tập thể Bách Khoa, đường Nguyễn Hiền, phường Bạch Mai (tức phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được đăng cho thuê với giá 8 triệu đồng/tháng.
Khác với hình dung về không gian chật hẹp, xuống cấp, nhiều căn nhà tập thể tại quận Đống Đa cũ hiện đã được cải tạo gọn gàng, thoáng mát và đủ tiện nghi cho sinh hoạt. Thêm vào đó, chi phí sinh hoạt và bảo trì gần như bằng 0, không phải đóng phí dịch vụ hàng tháng như chung cư cao tầng, khiến nhà tập thể càng trở nên hấp dẫn với người thuê có ngân sách hạn chế.
Đặc biệt, không gian sử dụng thực tế của nhà tập thể thường lớn hơn diện tích ghi trên giấy tờ do có phần diện tích cơi nới (gác lửng, ban công, sân nhỏ...), giúp người thuê cảm thấy thoải mái hơn, nhất là với gia đình trẻ hoặc nhóm sinh viên.
3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập
Phường Hai Bà Trưng
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Vĩnh Tuy
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Bạch Mai
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
Lãi suất tiết kiệm 6 tháng tới 8,2%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 600 triệu đồngGiá cả thị trường - 45 phút trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,2%/năm.
Xe máy điện giá 17,9 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, công suất lớn, đi 65km/1 lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 45 phút trước
GĐXH - Xe máy điện giá dưới 18 triệu đồng gây chú ý với thiết kế hiện đại, động cơ 800W, tốc độ tối đa 49 km/h và quãng đường khoảng 65 km mỗi lần sạc.
Giá xe Honda SH 2026 mới nhất giảm sốc tại đại lý, dân tình đua chốt SH125i, SH160i vì rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.
Giá bạc hôm nay (9/3): Mở phiên giảm sâu, thị trường trong nước bất ngờ 'trở mình' tăng mạnhGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận biến động đáng chú ý khi mở phiên giảm mạnh, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, thị trường trong nước bất ngờ đảo chiều tăng giá.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/3: USD chợ đen áp sát mốc 27.000 đồngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại, trong khi thị trường tự do tiếp tục leo thang và áp sát mốc 27.000 đồng/USD.
Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.
Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã tăng cao, vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.
Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e giảm sốc, thấp kỷ lục, hàng cao cấp rẻ chưa từng có, cực dễ muaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max cũng đã dễ mua hơn trước còn iPhone Air tiếp tục ghi nhận kỷ lục giảm giá.
Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp lấn át SH Mode, trang bị ấn tượng, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc không chỉ thu hút sự chú ý bằng ngoại hình đẹp mắt, thời trang hơn Honda Vision và SH Mode, mà còn gây ấn tượng nhờ loạt trang bị hiện đại.
Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt NamGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị công nghệ hiện đại cùng mức giá dễ tiếp cận đang thu hút nhiều sự chú ý, đặt ra câu hỏi về khả năng sớm góp mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Xe máy điện giá 45 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam trang bị cao cấp, công suất cao, pin rời tháo lắp tiện lợi, rẻ ngang xe LeadGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.