Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Thứ bảy, 20:59 20/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...

Thời gian qua, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn xã Thư Lâm (TP Hà Nội) liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng phát sinh từ hai trạm trộn bê tông ngang nhiên hoạt động trong khuôn viên dự án cụm công nghiệp (CNN) làng nghề Thụy Lâm, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 1.

Dự án cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm thuộc xã Thụy Lâm huyện Đông Anh (cũ) nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

Theo tìm hiểu của Gia đình và Xã hội, dự án CCN làng nghề Thụy Lâm được UBND TP Hà Nội phê duyệt thành lập theo Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 với diện tích 17ha, tổng vốn đầu tư hơn 326 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình làm chủ đầu tư.

Ngày 5/9/2023, huyện Đông Anh (cũ) phối hợp với các đơn vị liên quan khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Thụy Lâm với mục tiêu thu hút các ngành nghề không gây ô nhiễm như chế biến gỗ, mộc dân dụng, chạm khắc mỹ nghệ... nhằm giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường từ các làng nghề truyền thống.

Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 2.

Trạm trộn bê tông nằm cách khu dân cư thôn Vân Điềm, xã Thư Lâm chỉ khoảng 100m.

Dù vậy, ghi nhận của PV vào ngày 20/9/2025 cho thấy, hai năm sau ngày khởi công, dự án này hiện vẫn là một công trường ngổn ngang, phần lớn diện tích đang trong quá trình thi công, hoàn thiện mặt bằng...

Trái ngược với sự ngổn ngang đó, cũng trong khuôn viên CCN, nằm cách khu dân cư thôn Vân Điềm (xã Thư Lâm) chỉ khoảng 100m là hai trạm trộn bê tông quy mô lớn đã hoàn thiện và đang hoạt động sản xuất rầm rộ.

Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 3.
Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 4.
Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 5.

Trạm trộn mang tên "Bê tông Hùng Phát" nằm ngay gần lối vào CCN với quy mô lớn, hoạt động rầm rộ.

Qua quan sát, nằm gần cổng vào CCN, một trạm trộn mang tên "Bê tông Hùng Phát" sừng sững với hệ thống silo, phễu chứa và băng chuyền hiện đại. Bên trong trạm trộn là những núi cát, đá khổng lồ được tập kết, máy xúc, xe tải hạng nặng hoạt động liên tục.

Thời điểm PV có mặt, gần chục xe tải chở vật liệu nối đuôi nhau vào trạm, bên cạnh đó là hàng loạt xe bồn trộn bê tông xếp hàng lấy thành phẩm.

Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 6.

Cách đó không xa là một trạm trộn bê tông khác với quy mô nhỏ hơn cũng đang hoạt động.

Cách đó không xa, một trạm trộn bê tông khác với quy mô nhỏ hơn cũng đang hoạt động rầm rộ. Con đường dẫn vào trạm bụi bay mù mịt, xung quanh là các đống vật liệu ngổn ngang. Xe bồn xếp hàng dài chờ lấy bê tông.

Cả hai trạm trộn này chỉ cách khu dân cư thôn Vân Điềm khoảng 100m. Những chiếc xe tải nặng, xe bồn bê tông sau khi "ăn no hàng" lại ì ạch di chuyển qua những con đường làng nhỏ hẹp, đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tiếp tục xả bụi bặm ra môi trường.

Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 7.
Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 8.
Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 9.

Các xe bồn trộn bê tông của Công ty Hùng Phát nối đuôi nhau di chuyển qua những con đường làng nhỏ hẹp, đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thông tin với PV, ông N.Đ.D (thôn Vân Điềm, xã Thư Lâm) cho biết: "Dù được quy hoạch làm cụm công nghiệp làng nghề, cụm công nghiệp sạch để tập trung các xưởng mộc gây ô nhiễm trong làng vào đây. Ai ngờ, làng nghề chưa thấy đâu thì đã có ngay 2 trạm trộn bê tông khổng lồ mọc lên, hoạt động ầm ầm ngày đêm, chỉ cách nhà dân có trăm mét".

Cũng theo ông D., nỗi khổ của người dân bắt đầu từ khi các trạm trộn này đi vào hoạt động. Bụi xi măng, bụi đá theo gió bay thẳng vào khu dân cư, bám trắng xóa cây cối, mái nhà. Tiếng máy móc vận hành, tiếng xe cộ gầm rú gây ra thứ ô nhiễm tiếng ồn không thể chịu nổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ.

Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 10.

Cả 2 trạm trộn bê tông này đều được chính quyền xã Thụy Lâm (cũ) xác định hoạt động khi không có giấy phép.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó vào ngày 6/1/2025, Tổ công tác Quản lý đất đai, trật tự xây dựng xã Thụy Lâm (cũ) đã kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình (chủ đầu tư dự án) đang xây dựng 2 trạm trộn bê tông không phép. UBND xã sau đó đã yêu cầu đình chỉ và đề nghị công ty bổ sung giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, phớt lờ yêu cầu này, công ty vẫn tiếp tục hoàn thiện và đưa trạm trộn vào hoạt động. Đến ngày 13/3/2025, trong một biên bản làm việc khác, UBND xã Thụy Lâm xác nhận công ty vẫn chưa có giấy phép và ra "tối hậu thư", yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 20/3/2025.

Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 11.

Đến thời điểm hiện tại, cả 2 trạm trộn bê tông vẫn đang hoạt động sản xuất, không có dấu hiệu chấp hành yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi sáp nhập địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các trạm trộn bê tông không phép tại CCN làng nghề Thụy Lâm vẫn đang hoạt động ngày đêm, không hề có dấu hiệu chấp hành các yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Thực trạng một dự án vốn được phê duyệt với mục tiêu thu hút các ngành nghề không gây ô nhiễm như chế biến gỗ, sơn mài... nhưng lại "mọc" lên hai trạm trộn bê tông – một ngành sản xuất gây ô nhiễm nặng – là một nghịch lý, đi ngược lại hoàn toàn với chủ trương của thành phố.

Điều này khiến dư luận không khỏi bức xúc, đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để vi phạm tồn tại kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe và đời sống người dân.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Nội: Người dân bức xúc khi trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án Cụm công nghiệp 'sạch' Thụy Lâm - Ảnh 12.Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

GĐXH - Dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) thi công dang dở đã biến khu vực xung quanh công trường thành một "điểm đen" về ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.


